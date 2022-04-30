З. Бакаев — о турнирной таблице: «Не могу на это смотреть!»

Полузащитник «Спартака» порассуждал о положении команды в турнирной таблице РПЛ .

Честно говоря, когда хоть краем глаза вижу таблицу РПЛ , стараюсь сразу перелистнуть страницу. Не могу на это смотреть! Конечно, такое положение дел злит. Но сейчас уже ничего не поделаешь. Надо выиграть оставшиеся матчи, а главное — есть отличный шанс реабилитироваться за такой сезон через победу в Кубке России.