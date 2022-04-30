З. Бакаев — о турнирной таблице: «Не могу на это смотреть!»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев порассуждал о положении команды в турнирной таблице РПЛ.
Честно говоря, когда хоть краем глаза вижу таблицу РПЛ, стараюсь сразу перелистнуть страницу. Не могу на это смотреть! Конечно, такое положение дел злит. Но сейчас уже ничего не поделаешь. Надо выиграть оставшиеся матчи, а главное — есть отличный шанс реабилитироваться за такой сезон через победу в Кубке России.
Лично я уже понял, что игроки Спартака мыслями в новом сезоне РПЛ, а этот просто доигрывают - отсюда ничьи, чередующиеся с поражениями, а победы когда совсем уж дело худо.
Лично я уже понял, что игроки Спартака мыслями в новом сезоне РПЛ, а этот просто доигрывают - отсюда ничьи, чередующиеся с поражениями, а победы когда совсем уж дело худо.