Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

З. Бакаев — о турнирной таблице: «Не могу на это смотреть!»

сегодня, 14:35

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев порассуждал о положении команды в турнирной таблице РПЛ.

Честно говоря, когда хоть краем глаза вижу таблицу РПЛ, стараюсь сразу перелистнуть страницу. Не могу на это смотреть! Конечно, такое положение дел злит. Но сейчас уже ничего не поделаешь. Надо выиграть оставшиеся матчи, а главное — есть отличный шанс реабилитироваться за такой сезон через победу в Кубке России.

Все новости
Конте: «Хочу бороться за трофеи, а не только за шестое-восьмое место»
Сегодня, 13:56
Чеферин: «Российские и белорусские спортсмены не должны страдать»
Сегодня, 13:31
Клопп: «„Ливерпуль“ нацелен на квадрупл»
Вчера, 18:27
Агент Карреры оценил вероятность возвращения тренера в «Спартак»
Вчера, 16:35
Рангник: «Меня воодушевляет перспектива участия в чемпионате Европы — 2024»
Вчера, 15:28
Аньелли: «Суперлига уже существует. Это чемпионат Англии»
Вчера, 15:05
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 17:28
У Спартака судьба такая-популяризация футбола в стране!..а страна-это ФНЛ!(лучшая лига в мире)
Doping87
Doping87 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:46
Только не в РПЛ, в ФНЛ. Куда ещё хуже. 🤦‍♂️
Doping87
Doping87
сегодня в 15:45
А мы кайфуем)))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 15:36
Старайтесь лучше.
beefs
beefs
сегодня в 15:18
а ты не смотри, играй лучше...
cgea8qb92jzq
cgea8qb92jzq
сегодня в 15:11, ред.
На поле надо исправлять ситуацию, а не таблице глазки строить
протон
протон
сегодня в 15:08
Зелимхан Бакаев: «Когда вижу свою игру, сразу хочу перелистнуть страницу. Не могу на это смотреть!»
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:06
Так не смотри.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:51
Ну не смотри
makkie
makkie
сегодня в 14:44
Ой, да ладно вам.
Лично я уже понял, что игроки Спартака мыслями в новом сезоне РПЛ, а этот просто доигрывают - отсюда ничьи, чередующиеся с поражениями, а победы когда совсем уж дело худо.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:35
Победа в Кубке скрасит неудачу в чемпионате.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 