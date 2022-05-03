Скорович: «Отстранение России является проблемой для мирового мини-футбола»

Бывший старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович высказался об отстранении мужской и женской сборных России от участия в международных соревнованиях.

Лишить сборные России по футболу участия в турнирах является большой проблемой для европейского союза, потому что это одни из сильнейших команд. В женском «Финале четырех» мы могли претендовать на высокие места и попадание в финал, бороться за медали. Также и мужская сборная России, если мы лишаемся участия в отборе на чемпионат мира, то и не сможем сыграть в турнире. Конечно, это проблема и для нашей сборной.

От этого никто не выигрывает, нужно думать о том, чтобы создать все условия для того, чтобы наши сборные имели практику, развивались и были конкурентоспособны. Сборная России будет готовиться, работать во внутреннем чемпионате, искать резервы для усиления, заниматься воспитанием молодежи. Когда появится возможность выступать на международной арене, мы должны соответствовать своему уровню. Понятно, что будут сложности, но мы должны быть готовы.