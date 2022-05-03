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Скорович: «Отстранение России является проблемой для мирового мини-футбола»

вчера, 20:26

Бывший старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович высказался об отстранении мужской и женской сборных России от участия в международных соревнованиях.

Лишить сборные России по футболу участия в турнирах является большой проблемой для европейского союза, потому что это одни из сильнейших команд. В женском «Финале четырех» мы могли претендовать на высокие места и попадание в финал, бороться за медали. Также и мужская сборная России, если мы лишаемся участия в отборе на чемпионат мира, то и не сможем сыграть в турнире. Конечно, это проблема и для нашей сборной.

От этого никто не выигрывает, нужно думать о том, чтобы создать все условия для того, чтобы наши сборные имели практику, развивались и были конкурентоспособны. Сборная России будет готовиться, работать во внутреннем чемпионате, искать резервы для усиления, заниматься воспитанием молодежи. Когда появится возможность выступать на международной арене, мы должны соответствовать своему уровню. Понятно, что будут сложности, но мы должны быть готовы.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
trudogolik
trudogolik
вчера в 23:09
Считаю, что мини-футбол, вместе с пляжным футболом надо оставить для любителей и энтузиастов этих "видов спорта". Это как хоккей на траве - искусственные виды спорта, смотреть их тошно.
протон
протон
вчера в 22:23
Все ,что не делается-к лучшему. Хватит разбазаривать деньги на никчемных легионеров,пора заняться детским,юношеским футболом.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:42
Многое потеряют
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:06
Время не за горами - "за базар придется ответить"!))
pomor45
pomor45
вчера в 20:49
Очень им хочется Россию устранить, но кишка тонка, поэтому пытаются отстранить.
Futurista
Futurista
вчера в 20:42
Есть еще настольный футбол...должен быть выход...
minai
minai
вчера в 20:38
Пусть некто станет в этих видах чемпионом без нас. Но тогда всю оставшуюся карьеру им в рыло будут тыкать пальцем, приговаривая: А вот Русские тебя бы вынесли, и сделают это легко. Ты - недочемпион!
Разве приятно будет некту ?
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:26
Все ясно, но дело темное
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