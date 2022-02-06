Сборная Испании обыграла Украину и завоевала бронзу на ЧЕ по мини-футболу

Сборная Испании по мини-футболу оказалась сильнее Украины в поединке за 3-е место чемпионата Европы. Матч завершился со счетом 4:1.
На голы Мельядо, Солано, Бойиса и Адолфо украинцы ответили точным выстрелом Игоря Чернявского.
Испания в третий раз в истории стала обладателем бронзовой медали чемпионата Европы. Сборная является рекордсменом турнира по числу побед. У неё 7 золотых наград.
Воротчик 14ок понтовитый.
Шкуры продажные.
Это я про наших.
Воротчик 14ок понтовитый.
Шкуры продажные.
Это я про наших.
Летят 2-3. Зрада говоришь?
Летят 2-3. Зрада говоришь?
Простите меня, вменяемые украинцы.
Простите меня, вменяемые украинцы.
https://www.youtube.com/watch?v=90Aw5-X8ZaI