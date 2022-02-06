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Сборная Испании обыграла Украину и завоевала бронзу на ЧЕ по мини-футболу

вчера, 18:20

Сборная Испании по мини-футболу оказалась сильнее Украины в поединке за 3-е место чемпионата Европы. Матч завершился со счетом 4:1.

На голы Мельядо, Солано, Бойиса и Адолфо украинцы ответили точным выстрелом Игоря Чернявского.

Испания в третий раз в истории стала обладателем бронзовой медали чемпионата Европы. Сборная является рекордсменом турнира по числу побед. У неё 7 золотых наград.

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Все комментарии
minai
minai ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:38
Далеко не все. Есть вменяемые, и их большинство.
KLINSI
KLINSI
вчера в 21:23
    pomor45
    pomor45 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:09
    А кто скачет под чужую дудку, тот хохол.
    pomor45
    pomor45 ответ minai (раскрыть)
    вчера в 21:07
    Они делают всё, чтобы вытравить из нас восприятие их как своих, братьев и т.п.
    KLINSI
    KLINSI ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:04
    Вели 2-0.
    Летят 2-3. Зрада говоришь?
    minai
    minai
    вчера в 21:02
    Вот все понимаем, что украинцы - свои, братья и т.п., но что вытворяют ихние .., (даже не знаю как назвать, но не болельщики точно), заставляет желать победы их оппонентам на турнире.
    Простите меня, вменяемые украинцы.
    KLINSI
    KLINSI ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 20:52
    увы, уже 2-2
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:41
    А сборная России ведёт в финале с португалами.
    CarcassBT
    CarcassBT
    вчера в 20:20
    Хероям деревянные медали, ну и Славик и канеш😉😂
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:45
    Проиграть европейцам или американцам для Украины сейчас это нормально)...

    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    вчера в 19:40
    Теперь и Испания под санкции попадёт как страна-агрессор.
    Capral
    Capral
    вчера в 19:26, ред.
    Достаточно вспомнить, какие оскорбления, эти черти орали в сторону России. Всё по делу, теперь, вместо медалей- кастрюли.... Кто не скачит- тот москаль!
    Pervomaez
    Pervomaez
    вчера в 19:24
    Теперь будем болеть за Россию, мы из СССР
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 19:23
    Сборная не смогла прийти в себя после такого фэйла болельщиков в матче с Россией
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 19:05
    А хохлы пусть теперь брюзжат слюной.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 19:03
    Испанцы молодцы!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:51
    Разделали скандалистов,как бог черепаху.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
    вчера в 18:40
    Это зрада.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 18:32
    Это ожидаемо было
    протон
    протон
    вчера в 18:29
    Мои поздравления сборной Испании с бронзовыми медалями!
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 18:28
    Это перемога или гоньба?
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 18:22
    Красавчики испанцы!!!
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