Сборная Испании обыграла Украину и завоевала бронзу на ЧЕ по мини-футболу

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вчера, 18:20

Сборная Испании по мини-футболу оказалась сильнее Украины в поединке за 3-е место чемпионата Европы. Матч завершился со счетом 4:1.

На голы Мельядо, Солано, Бойиса и Адолфо украинцы ответили точным выстрелом Игоря Чернявского.

Испания в третий раз в истории стала обладателем бронзовой медали чемпионата Европы. Сборная является рекордсменом турнира по числу побед. У неё 7 золотых наград.