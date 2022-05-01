Российский игрок забил в полуфинале мини-футбольной Лиги чемпионов

1651377144

01 мая 2022, 06:52

Игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала, выступающий за «Бенфику», стал автором одного из голов в полуфинале мини-футбольной Лиги чемпионов.

Команда Чишкалы играла против «Барселоны» и уступила со счетом 4:5. Чишкала сравнял счет в концовке встречи и перевел игру в овертайм, где каталонцы все-таки оказались сильнее. Теперь «Бенфике» предстоит сыграть в матче за 3-е место против клуба «Аньер-Вильнев». А «Барса» сыграет в финале со «Спортингом». Матчи пройдут 1 мая.

Чишкала играет за «Бенфику» с 2020 года. Ранее он выступал в России за клуб «Газпром-Югра».