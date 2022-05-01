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Российский игрок забил в полуфинале мини-футбольной Лиги чемпионов

01 мая 2022, 06:52

Игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала, выступающий за «Бенфику», стал автором одного из голов в полуфинале мини-футбольной Лиги чемпионов.

Команда Чишкалы играла против «Барселоны» и уступила со счетом 4:5. Чишкала сравнял счет в концовке встречи и перевел игру в овертайм, где каталонцы все-таки оказались сильнее. Теперь «Бенфике» предстоит сыграть в матче за 3-е место против клуба «Аньер-Вильнев». А «Барса» сыграет в финале со «Спортингом». Матчи пройдут 1 мая.

Чишкала играет за «Бенфику» с 2020 года. Ранее он выступал в России за клуб «Газпром-Югра».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ОПС
ОПС
01 мая в 08:43
Ну и молодец.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 мая в 08:41
Жаль что не победили, а гол всегда приятно
mihaluch
mihaluch
01 мая в 08:36
Только и осталось что за мини футбол забивать.
zooveterinar
zooveterinar
01 мая в 08:13
Ребята по-мини фуболу, вобще молодцы!!!
ABir
ABir
01 мая в 08:12
А в главной ЛЧ нет матчей за 3-е место
beefs
beefs ответ 1 984 (раскрыть)
01 мая в 08:07
зато свою статистику обновил...
1 984
1 984
01 мая в 08:00
Молодец, что забил. Плохо, что всё равно не помогло.
shlomo
shlomo
01 мая в 07:48
С чем его и поздравляем
sv_1969
sv_1969
01 мая в 07:26
Можно его поздравить
beefs
beefs
01 мая в 06:58
Приятно когда забивают, так держать...
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