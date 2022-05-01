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«Барселона» выиграла мини-футбольную Лигу чемпионов

01 мая 2022, 22:59

Каталонская «Барселона» стала победителем мини-футбольной Лиги чемпионов сезона 2021/22.

1 мая в решающем матче «Барса» со счетом 4:0 разгромила португальский «Спортинг». Для «Барселоны» это 4-й титул победителя мини-футбольной ЛЧ.

По числу побед в этом турнире «Барселона» уступает лишь другому испанскому клубу «Интеру Мовистар», у которого 5 титулов.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
02 мая в 07:00
Пусть в,мини играют
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
02 мая в 05:49
Мои поздравления.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
02 мая в 02:18
Так она мощная , по два ведра в день продаёт семечек.
Ещё и в финал вышла , по олимпийской системе !)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ alexgurzan (раскрыть)
01 мая в 23:28
Ааа, понял, спасибо за ответ.
alexgurzan
alexgurzan ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
01 мая в 23:26
За юмор.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
01 мая в 23:26
Ни стыда ни совести.... Бабку обыгрывать)))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ alexgurzan (раскрыть)
01 мая в 23:24
За что попадают в "народный_Обозреватель"? Или это вы только друг другу ставите?
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
01 мая в 23:14
.
Ironigor
Ironigor
01 мая в 23:07, ред.
А я выиграл мини турнир во дворе в нарды !)))
Очень сильный говорят игрок !)
В финале бабу Зину на три стакана семечек обыграл !
David Young
David Young
01 мая в 22:59
Очень сильная команда, насколько знаю.
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