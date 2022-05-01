«Барселона» выиграла мини-футбольную Лигу чемпионов

Каталонская «Барселона» стала победителем мини-футбольной Лиги чемпионов сезона 2021/22.
1 мая в решающем матче «Барса» со счетом 4:0 разгромила португальский «Спортинг». Для «Барселоны» это 4-й титул победителя мини-футбольной ЛЧ.
По числу побед в этом турнире «Барселона» уступает лишь другому испанскому клубу «Интеру Мовистар», у которого 5 титулов.
Очень сильный говорят игрок !)
В финале бабу Зину на три стакана семечек обыграл !
Очень сильный говорят игрок !)
В финале бабу Зину на три стакана семечек обыграл !