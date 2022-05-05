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Камоцци рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

вчера, 10:41

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.

И вновь фактор 90-й минуты вмешался в ход игры. Не стоит шутить с королями. Этот матч был настоящей битвой для каждого любителя футбола. Однако я был уверен, что «Реал» победит. В определённый момент в Лиге чемпионов в игру вступает сама история. И история истинного чемпиона — «Реала». Однако в финале мои симпатии на стороне «Ливерпуля». Мне нравится Клопп и его вертикальный футбол. Да и их форма похожа на форму «Спартака».

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sv_1969
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А это кому то интересно?
ЮЗИК
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