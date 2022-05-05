Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Ловчев: «На месте Гвардиолы я бы покусал всех футболистов»

вчера, 11:26
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказал точку зрения по поводу выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов.

Гвардиола — лучший специалист. Его команда лучше других играет в футбол. Но ведь неслучайно тот же «Манчестер Сити» не выигрывает Лигу чемпионов, где в какой-то момент бывают провалы. Одно дело — ты учишь именно футболу, другое дело — характер, терпение. Если переносить на жизнь, то нас душат со всех сторон, а мы только крепчаем. Даже эта ситуация: закончился матч, представляю себя, я бы покусал всех футболистов. Понятно, что у Гвардиолы внутри кошки скреблись, но он ходил, обнимаясь со всеми.

Все новости
Селюк: «Предложил бы Дзюбе завершить карьеру в „Спартаке“»
Вчера, 20:51
Веденеев: «По Дзюбе видно, что его глаза в „Зените“ больше не горят»
Вчера, 20:25
Кавазашвили: «Дзюба должен закончить карьеру»
Вчера, 19:57
Директор «Енисея»: «Ожидаем победу над „Спартаком“ в Кубке»
Вчера, 19:04
Кирьяков: «Никто не будет против, если Шварц продолжит работать в „Динамо“»
Вчера, 18:27
Канчельскис: «Готов помочь „Спартаку“ деньгами»
Вчера, 15:34
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:04
Так они всё делали правильно. Чего их ругать? Ну бывает такое, футбольная мистика... КАК не забил Фернандиньо, и, особенно, КАК не забил Грилиш? Мячу уже и деваться было некуда - а там Менди нарисовался... Да и отскочило удачно... Ну бывает такое в футболе. Дальше, может, будет регресс к среднему. Но сейчас Реал - короли
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 13:23
сразу после матча стало ясно, это был матч из серии - пижоны лежат
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:03
Хорошо что не на его месте
Сп62
Сп62 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 12:35
Шутки то надо понимать. И выражение образное.
Gahi
Gahi
вчера в 12:30, ред.
Уважаемый Евгений Серафимович, вот этим и отличаются специалисты высокой квалификации в моментах с внутренней трагедией и большими переживаниями. На людях и при камерах они стараются не терять человеческого достоинства как своего, так и тех за кого они несут ответственность. В отличие от Вас, они точно футболистов кусать не станут, но разнос в раздевалке возможно себе и позволят.
🐕 🐕 🐕 🐕 🐕 🐕
Собака бывает кусачей
Только от жизни собачей.
Только от жизни, от жизни собачей,
Собака бывает кусачей.
bublikyo
bublikyo ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 12:23
ну за 10 лет человек может поменяться, уже меньше жалуется на всё подряд
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:11
Не зря Ибра про него говорил, что он тряпка. А тряпка не может привить дух и характер игрокам, потому что его у него самого нет. Он далеко не Фергюссон и даже не Симеоне с Моуриньо.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:44
Гвардиоле забыли дать команду фас.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:28
Какое счастье, что ты никогда не будешь на месте Гвардиолы.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:27
Суарес вперед!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 