Ловчев: «На месте Гвардиолы я бы покусал всех футболистов»

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказал точку зрения по поводу выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов.

Гвардиола — лучший специалист. Его команда лучше других играет в футбол. Но ведь неслучайно тот же «Манчестер Сити» не выигрывает Лигу чемпионов, где в какой-то момент бывают провалы. Одно дело — ты учишь именно футболу, другое дело — характер, терпение. Если переносить на жизнь, то нас душат со всех сторон, а мы только крепчаем. Даже эта ситуация: закончился матч, представляю себя, я бы покусал всех футболистов. Понятно, что у Гвардиолы внутри кошки скреблись, но он ходил, обнимаясь со всеми.