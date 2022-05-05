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Семак: «Чемпионский коридор — не российская традиция, но вещь неплохая»

вчера, 11:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.05.2022 в 16:30 Не начался

Рулевой «Зенита» Сергей Семак ответил на то, что футболисты «Спартака» не планируют устраивать «сине-бело-голубым» чемпионский коридор.

Чемпионский коридор — не российская традиция, но вещь неплохая.

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Все комментарии
1 984
1 984
вчера в 11:53
А зачем он нужен Зениту в Москве? Не лучше провести перед своими болельщиками?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:36
Менталитет у нас не тот, чтобы устраивать " чемпионский коридор " другой команде. Скорее разорвут на куски или подсыпят крысиного яда, чтобы на следующий сезон на одного конкурента стало меньше. А заодно и арбитров с милой улыбкой отравленным зельём угостят. До кучи, а то уж больно они весь сезон путались под ногами и мешали показывать высококлассный футбол.
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 11:27
Столько лет жили без всего этого, и вдруг именно Зениту потребовалось именно уважение в виде именно этого самого коридора. Хотя употреблять слова "уважение" и "Зенит" в одном предложении глупо и безграмотно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:18, ред.
Это просто элементарное уважение соперника. Сегодня Спартак уважит Зенита, завтра Зенит уважит Спартака. И ничего позорного или унизительного я в этом не вижу .
Просто Спартак живёт прошлым, я Зенит творит историю в настоящем...
протон
протон
вчера в 11:15
Интересно, что скажет наша Зарема на сей счёт?!
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