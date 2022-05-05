Семак: «Чемпионский коридор — не российская традиция, но вещь неплохая»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак ответил на то, что футболисты «Спартака» не планируют устраивать «сине-бело-голубым» чемпионский коридор.
Чемпионский коридор — не российская традиция, но вещь неплохая.
Рулевой «Зенита» Сергей Семак ответил на то, что футболисты «Спартака» не планируют устраивать «сине-бело-голубым» чемпионский коридор.
Чемпионский коридор — не российская традиция, но вещь неплохая.
Просто Спартак живёт прошлым, я Зенит творит историю в настоящем...
Просто Спартак живёт прошлым, я Зенит творит историю в настоящем...