Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная мода

Футболка, в которой Марадона забил легендарный гол, продана за 8,4 млн евро

вчера, 19:01

Сегодня на аукционе была продана футбола легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны, в которой он забил гол, который получил название «Рука Бога».

«Рука Бога» — один из самых знаменитых футбольных голов в истории, Марадона забил его на 51-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира 1986 года против сборной Англии рукой. Гол бы засчитан, а Аргентина вышла в полуфинал турнира.

После окончания матча Марадона обменялся футболками с игроком сборной Англии Стивом Ходжем. С того момента футболка был у Ходжа, он передавал её Национальному футбольному музею Манчестера на два десятилетия. В начале этого года бывший игрок сборной Англии принял решение продать футболку. Был организован аукцион с открытыми торгами с 20 апреля по 4 мая. Выигрышное предложение стоило 7 142 500 фунтов стерлингов (примерно 8,4 млн евро), что сделало футболку Марадоны самой дорогой спортивной футболкой в ​​истории.

Все новости
Хамес покрасил волосы в розовый цвет
03 мая Фото
Памятную футболку Месси купили за 427 тысяч евро
03 мая
Появились фото домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2022/23
27 апреля Фото
В Сети появились фото домашней формы «Барселоны» на сезон-2022/23
27 апреля Фото
Футболисты «Спартака» в ретро-форме сфотографировались в поезде
22 апреля Фото
«Спартак» будет играть в форме с автографами звёзд клуба прошлых лет
21 апреля Фото
Сортировать
Все комментарии
Estiva
Estiva
вчера в 23:43
Марадона через 5 минут после этого гола забил в этой футболке и лучший гол в истории футбола, но всякие недалекие вспоминают только эту руку...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:21
Трусняк почем пойдет?)
Абдурахман Джантемиров 2
Абдурахман Джантемиров 2
вчера в 20:58
Ничего удивительного. Сопли Месси на салфетке за лям толкали, а тут целая футболка потняковая
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:48
Продали и ладно
Bensurr
Bensurr
вчера в 20:32
Правильно что продал
МапС
МапС
вчера в 20:32
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:26
Есть в народе фетишисты.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:26, ред.
Футболка, в которой Марадона забил легендарный гол, продана за 8,4 млн евро .



Озадачили . 🤔
Может и мне свою выставить на продажу ,
А что , почти новая ☝️🤷‍♂️😉
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 20:21
Стоит отметить.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 20:00
Наркоман какой-то купил.
pomor45
pomor45
вчера в 19:57, ред.
Такие аукционы изобилуют людьми с повреждённой шальными деньгами психикой.
Futurista
Futurista
вчера в 19:56
Знал бы тогда Диего в какой дорогой футболке он играет)...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:30
Ну и правильно сделал.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:27
Думал ли Ходж тогда в 1986-м, что через 36 лет из-за этой тряпочки он станет миллионером?
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:22
Самый позорный гол..... стыдно за такого...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:14
Повезло Ходжу. Сорвал куш.
drug01
drug01
вчера в 19:10
Хорошая цена
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:07
Ходж дождался своего часа
протон
протон
вчера в 19:05
Ну так судя по всему в этой футболке дон Диего забил ещё и "гол столетия". Мне кажется это единственный случай в истории ЧМ как минимум, когда два гола одного игрока в одном матче получили имена нарицательные : Рука Бога и Гол столетия. Всегда забавляла история как в раздевалке после матча все восхищались вторым голом в ворота Шилтона, но вышедший из душа Эктор Энрике сказал как отрезал : ВСЁ РЕШИЛ МОЙ ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАС НА ДИЕГО ))
P.S. Стоит отметить, что Энрике откинул мяч Марадоне в центре поля и Диего помчался в свой легендарный слалом.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 