Футболка, в которой Марадона забил легендарный гол, продана за 8,4 млн евро .

Сегодня на аукционе была продана футбола легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны, в которой он забил гол, который получил название «Рука Бога».
«Рука Бога» — один из самых знаменитых футбольных голов в истории, Марадона забил его на 51-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира 1986 года против сборной Англии рукой. Гол бы засчитан, а Аргентина вышла в полуфинал турнира.
После окончания матча Марадона обменялся футболками с игроком сборной Англии Стивом Ходжем. С того момента футболка был у Ходжа, он передавал её Национальному футбольному музею Манчестера на два десятилетия. В начале этого года бывший игрок сборной Англии принял решение продать футболку. Был организован аукцион с открытыми торгами с 20 апреля по 4 мая. Выигрышное предложение стоило 7 142 500 фунтов стерлингов (примерно 8,4 млн евро), что сделало футболку Марадоны самой дорогой спортивной футболкой в истории.
Озадачили . 🤔
Может и мне свою выставить на продажу ,
А что , почти новая ☝️🤷♂️😉
Озадачили . 🤔
Может и мне свою выставить на продажу ,
А что , почти новая ☝️🤷♂️😉
P.S. Стоит отметить, что Энрике откинул мяч Марадоне в центре поля и Диего помчался в свой легендарный слалом.
P.S. Стоит отметить, что Энрике откинул мяч Марадоне в центре поля и Диего помчался в свой легендарный слалом.