Футболка, в которой Марадона забил легендарный гол, продана за 8,4 млн евро .

1651680068

вчера, 19:01

Сегодня на аукционе была продана футбола легендарного аргентинского нападающего , в которой он забил гол, который получил название «Рука Бога».

«Рука Бога» — один из самых знаменитых футбольных голов в истории, Марадона забил его на 51-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира 1986 года против сборной Англии рукой. Гол бы засчитан, а Аргентина вышла в полуфинал турнира.

После окончания матча Марадона обменялся футболками с игроком сборной Англии Стивом Ходжем. С того момента футболка был у Ходжа, он передавал её Национальному футбольному музею Манчестера на два десятилетия. В начале этого года бывший игрок сборной Англии принял решение продать футболку. Был организован аукцион с открытыми торгами с 20 апреля по 4 мая. Выигрышное предложение стоило 7 142 500 фунтов стерлингов (примерно 8,4 млн евро), что сделало футболку Марадоны самой дорогой спортивной футболкой в ​​истории.