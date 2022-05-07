Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ежов: «На победу „Крылья“ в матче с „Динамо“ точно наиграли»

сегодня, 00:52
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)5 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов ответил на вопросы после победы над «Динамо» со счётом 5:2.

Всегда приятно, когда за тебя приходят болеть болельщики, тем более в таком количестве. Мы стараемся играть в красивый футбол – этим и заманиваем, в этот раз 32 тысячи пришло. Супер, эмоции отличные, все рады.

Против «Динамо» у нас все три матча получились сложные. Мы забили первый гол, и у «Динамо» не было особых предпосылок сравнять, но пропустили со стандарта – это бывает. Во втором тайме взяли игру под контроль, забили два мяча. Потом, конечно, «Динамо» начало раскрываться, поэтому такой счет. Но на победу мы точно наиграли.

Как удалось не упустить преимущество, в отличие от матчей с «Химками» и «Спартаком»? У нас молодая команда, где-то не хватает стабильности. В этот раз всё получилось для нас удачно. С «Химками» повлияли, конечно, решения судей. Но даже вдевятером мы показывали свой футбол. Там нам не повезло – здесь повезло.

Хорошим результатом будут две победы в двух оставшихся матчах. У нас нет задачи принципиально занять какое-то место, тем более в текущей ситуации. Задача – играть в хороший футбол, поедем только за победой.

Будущее команды? Всем в Самаре нравится. Болельщики нас любят, мы любим их. Пока все на своих местах, никто никуда не собирается. Будем надеяться, что так и останется.

Все новости
Индзаги: «Наш камбэк в матче с „Эмполи“ – огромная прибавка к уверенности»
Вчера, 23:29
Осинькин: «„Крыльям“ можно было сыграть более сбалансировано с „Динамо“»
Вчера, 21:22
Шварц: «„Крылья“ наказывали „Динамо“ после простых потерь мяча»
Вчера, 21:08
Кобелев: «Причина поражения „Динамо“ от „Крыльев“ — чистая психология»
Вчера, 20:50
Хохлов: «У „Динамо“ совсем ничего не клеилось в матче с „Крыльями“»
Вчера, 20:27
«Жестоко, большой удар». Клопп — о вылете «Ман Сити» из Лиги чемпионов
Вчера, 18:10
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:08
Браво Осинькин, браво Самара!!!!!!! Очень симпатичная команда, без пижонства и дешевых понтов!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:04, ред.
А кто-то не согласен?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 