Ежов: «На победу „Крылья“ в матче с „Динамо“ точно наиграли»

Полузащитник «Крыльев Советов» ответил на вопросы после победы над «Динамо» со счётом 5:2.

Всегда приятно, когда за тебя приходят болеть болельщики, тем более в таком количестве. Мы стараемся играть в красивый футбол – этим и заманиваем, в этот раз 32 тысячи пришло. Супер, эмоции отличные, все рады.

Против «Динамо» у нас все три матча получились сложные. Мы забили первый гол, и у «Динамо» не было особых предпосылок сравнять, но пропустили со стандарта – это бывает. Во втором тайме взяли игру под контроль, забили два мяча. Потом, конечно, «Динамо» начало раскрываться, поэтому такой счет. Но на победу мы точно наиграли.

Как удалось не упустить преимущество, в отличие от матчей с «Химками» и «Спартаком»? У нас молодая команда, где-то не хватает стабильности. В этот раз всё получилось для нас удачно. С «Химками» повлияли, конечно, решения судей. Но даже вдевятером мы показывали свой футбол. Там нам не повезло – здесь повезло.

Хорошим результатом будут две победы в двух оставшихся матчах. У нас нет задачи принципиально занять какое-то место, тем более в текущей ситуации. Задача – играть в хороший футбол, поедем только за победой.

Будущее команды? Всем в Самаре нравится. Болельщики нас любят, мы любим их. Пока все на своих местах, никто никуда не собирается. Будем надеяться, что так и останется.