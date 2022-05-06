Индзаги: «Наш камбэк в матче с „Эмполи“ – огромная прибавка к уверенности»

Главный тренер «Интера» поделился мыслями после волевой победы над «Эмполи» (4:2) в матче Серии А.

Я поздравил своих игроков, потому что мы показали отличную игру, не считая первых 20-25 минут, когда мы слишком торопились. «Эмполи» играет в очень хороший футбол, поэтому нам нужно было быть более организованными без мяча. Вместо этого мы стали слишком заряженными и заплатили высокую цену двумя голами.

Хорошо, что наша команда не сдается. Этот камбэк – огромная прибавка к уверенности. Мы усердно работали с 20 августа, оставались в тонусе.

Такая опытная команда, как наша, никогда не должна пропускать два таких гола. В течение трех дней мы говорили игрокам, что должны опасаться «Эмполи». Но в итоге 37 ударов по воротам многое объясняют.