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Индзаги: «Наш камбэк в матче с „Эмполи“ – огромная прибавка к уверенности»

вчера, 23:29
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 2Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями после волевой победы над «Эмполи» (4:2) в матче Серии А.

Я поздравил своих игроков, потому что мы показали отличную игру, не считая первых 20-25 минут, когда мы слишком торопились. «Эмполи» играет в очень хороший футбол, поэтому нам нужно было быть более организованными без мяча. Вместо этого мы стали слишком заряженными и заплатили высокую цену двумя голами.

Хорошо, что наша команда не сдается. Этот камбэк – огромная прибавка к уверенности. Мы усердно работали с 20 августа, оставались в тонусе.

Такая опытная команда, как наша, никогда не должна пропускать два таких гола. В течение трех дней мы говорили игрокам, что должны опасаться «Эмполи». Но в итоге 37 ударов по воротам многое объясняют.

Недавно сообщалось, что «Интер» предложит Индзаги новый контракт до 2024 года.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 23:39
Все-таки победили))
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:35
Милан станет чемпионом.
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