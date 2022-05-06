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Осинькин: «„Крыльям“ можно было сыграть более сбалансировано с „Динамо“»

вчера, 21:22
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)5 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 28-го тура РПЛ с «Динамо» (5:2).

Про недочеты мы не забудем — это факт. Но мы смогли отметить юбилей хорошей игрой с хорошим счетом и подарили друг другу праздник. Наверное, это тот день, который мы все запомним.

Две трети первого тайма мы превосходили в чем-то «Динамо». Потом отдали инициативу и из-за этого пропустили в первом тайме после единственного момента со стандартного положения, в котором мы не совсем разобрались.

Во втором тайме у нас не все получалось, но повезло, что забили второй гол. После этого мы смогли раскрыть «Динамо». Не могу сказать, что был доволен тем, что команда играла атака на атаку. Можно было сыграть более сбалансировано — мы раскрылись с перебором. Нельзя пропускать было второй гол, но сегодня был наш день и праздник болельщиков. Поздравляю их с юбилеем. Смогли отблагодарить их красивым счетом.

Также о причинах поражения высказался наставник «Динамо» Сандро Шварц.

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Все комментарии
k7qrhsmtsuh3
k7qrhsmtsuh3
сегодня в 03:19
Да и так пойдёт
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:15
Сыграли как сыграли!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:03
5:2 полубаланс?)
lotsman
lotsman
вчера в 21:24
После второго гола Динамо просто перестали играть.
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