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Шварц: «„Крылья“ наказывали „Динамо“ после простых потерь мяча»

вчера, 21:08
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)5 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (2:5) в 28-м туре РПЛ.

Хотелось бы начать пресс-конференцию с поздравления футбольного клуба «Зенит», который на прошлой неделе стал чемпионом России. Также сегодня хотелось бы поздравить «Крылья Советов» с одержанной победой в день юбилея команды.

Если говорить в целом об игре, то она была очень эмоциональной и в данном соперничестве нам постоянно приходилось догонять, мы пытались вернуть эту встречу. Проигрывали 0:1, сравняли счёт во втором тайме. Потом вы знаете, как складывалась игра, мы проигрывали 1:3. У нас была хорошая возможность сравнять счёт, но, к сожалению, нам это не удалось. «Крылья Советов» проводили разящие контратаки, в которых поражали наши ворота. Итоговый результат всем известен, счёт на табло.

Главная проблема, которая произошла — это красная карточка. Она была показана из-за нашего недопонимания. Я не хочу обвинять главного судью в чём-то, просто сложилась такая ситуация, что недопоняли друг друга.

Если говорить о статистике очных встреч, то она всегда может быть разной. Понятно, что у каждой команды может быть неудобный соперник. Сегодня нам противостояла очень хорошая команда, коллектив. Команда из Самары очень быстрая, в контратаках она проявила свои лучшие качества. В то же время я не могу сказать, что мы как-то закрывались, пытались играть в несвойственный нам футбол. Команда проявила характер, пыталась догонять, вернуть игру. Но, к сожалению, после простых потерь мяча «Крылья» нас наказывали.

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Все комментарии
mvx68bbhnh2x
mvx68bbhnh2x
сегодня в 02:48
Просто ты физрук!
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 22:10
Ну что это))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:06
Это весенний лист самарской истории!
Futurista
Futurista
вчера в 22:03
Простых потерь было как минимум 5 )...
112910415
112910415
вчера в 21:47
похоже, этот тренер уже ни в чём не заинтересован ...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:45
Будь Сарвели порасторопней, КС могли уже к перерыву разгром учинить. Хозяева на протяжении всего матча переигрывали Динамо. Приятно было смотреть на игру хозяев, очень грамотно играли, потому и победили.
cska1948
cska1948
вчера в 21:28
Как известно: пока мяч у нас, нам не забьют! Так что Шварц прав, что причиной голов в ворота ДМ была потеря мяча. Потеряли - пропустили!
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:24
Не надо делать простых потерь.
Capral
Capral ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 21:19
Не ждите ничего интересного от полуфинала. Чуда не случится. На крайняк- судьи подключатся....
Capral
Capral
вчера в 21:17
Не, ну это просто страшно слушать!!! Всему виной красная карточка??? Так она же была показана в самом конце игры!!! А проиграли значит, из-за потерь мяча?! А почему проиграли Самаре до этого две игры, тоже, из-за потерь мяча?! Господин Шварц, может быть хватит людей за идиотов держать!!!!!!!
Gahi
Gahi
вчера в 21:16
Поздравляю клуб "Крылья Советов" с Юбилеем и достойной игрой в этот замечательный день для всех болельщиков Самарской команды. Победа над командой "Динамо" это непростой результат, забить 5 мячей в ворота команде с которой всегда играли в низкий тотал дорогого стоит. В этом сезоне гости только от "Зенита" пропускали 4 мяча и это было в 13 туре. Но сегодня случилось что-то из разряда удивительного, помимо поражения "Динамо" 5-2, и второй полуфиналист Кубка России соперник "Динамо" и "Алания", тоже умудрилась проиграть хозяевам команде "Нефтехимик" со счётом 5-2, удивительное и невероятное случилось сегодня для гостей. И тем интереснее наверное будет ожидания полуфинального матча на Кубок России между командами "Динамо" и "Алания" и пусть победит сильнейший в справедливой борьбе за выход в финал. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:16
Крылья просто молодцы!
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