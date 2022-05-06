Шварц: «„Крылья“ наказывали „Динамо“ после простых потерь мяча»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (2:5) в 28-м туре РПЛ .

Хотелось бы начать пресс-конференцию с поздравления футбольного клуба «Зенит», который на прошлой неделе стал чемпионом России. Также сегодня хотелось бы поздравить «Крылья Советов» с одержанной победой в день юбилея команды.

Если говорить в целом об игре, то она была очень эмоциональной и в данном соперничестве нам постоянно приходилось догонять, мы пытались вернуть эту встречу. Проигрывали 0:1, сравняли счёт во втором тайме. Потом вы знаете, как складывалась игра, мы проигрывали 1:3. У нас была хорошая возможность сравнять счёт, но, к сожалению, нам это не удалось. «Крылья Советов» проводили разящие контратаки, в которых поражали наши ворота. Итоговый результат всем известен, счёт на табло.

Главная проблема, которая произошла — это красная карточка. Она была показана из-за нашего недопонимания. Я не хочу обвинять главного судью в чём-то, просто сложилась такая ситуация, что недопоняли друг друга.

Если говорить о статистике очных встреч, то она всегда может быть разной. Понятно, что у каждой команды может быть неудобный соперник. Сегодня нам противостояла очень хорошая команда, коллектив. Команда из Самары очень быстрая, в контратаках она проявила свои лучшие качества. В то же время я не могу сказать, что мы как-то закрывались, пытались играть в несвойственный нам футбол. Команда проявила характер, пыталась догонять, вернуть игру. Но, к сожалению, после простых потерь мяча «Крылья» нас наказывали.