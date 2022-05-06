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Хохлов: «У „Динамо“ совсем ничего не клеилось в матче с „Крыльями“»

вчера, 20:27
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)5 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о поражении команды от «Крыльев Советов» (2:5) в рамках 28-го тура РПЛ.

На вопрос, с чем связан такой серьёзный спад команды, должен отвечать главный тренер. Сегодня у «Динамо» совсем ничего не клеилось. «Крылья Советов» провели одну из лучших игр в сезоне.

У «Крыльев» были ещё моменты, но при пяти забитых нет смысла сетовать на реализацию. Могли забить и больше, но пять голов «Динамо» — это более чем. Осенью «Динамо» играло ярче, весной действительно наступил какой-то спад.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
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сегодня в 02:38
К сожалению это так.
minai
minai
вчера в 22:10, ред.
Не клеилось? Зато Крылья их клеили как хотели.
Cat01
Cat01
вчера в 21:11
Рано решили что они не победимы..
beefs
beefs
вчера в 20:28
странно, такие спады это нечто...
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