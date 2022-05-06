Хохлов: «У „Динамо“ совсем ничего не клеилось в матче с „Крыльями“»

Бывший главный тренер «Динамо» высказался о поражении команды от «Крыльев Советов» (2:5) в рамках 28-го тура РПЛ .

На вопрос, с чем связан такой серьёзный спад команды, должен отвечать главный тренер. Сегодня у «Динамо» совсем ничего не клеилось. «Крылья Советов» провели одну из лучших игр в сезоне.

У «Крыльев» были ещё моменты, но при пяти забитых нет смысла сетовать на реализацию. Могли забить и больше, но пять голов «Динамо» — это более чем. Осенью «Динамо» играло ярче, весной действительно наступил какой-то спад.