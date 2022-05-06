Кобелев: «Причина поражения „Динамо“ от „Крыльев“ — чистая психология»

Бывший тренер «Динамо» высказался о поражении бело-голубых в матче 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:5).

Причина данного поражения — чистая психология. «Динамо» на протяжении многих месяцев боролось с «Зенитом» за золото, и именно поражение от «Урала» всё это перечеркнуло. Команда просто сейчас находится не в правильном психологическом состоянии.

Было видно, что «Крылья Советов» на долю секунды опережали динамовцев на каждом участке поля. Надо отдать должное самарцам, которые показали комбинационную игру, чем-то похожую на динамовскую. С такими командами «Динамо» очень сложно играть.