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Кобелев: «Причина поражения „Динамо“ от „Крыльев“ — чистая психология»

вчера, 20:50
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)5 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поражении бело-голубых в матче 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:5).

Причина данного поражения — чистая психология. «Динамо» на протяжении многих месяцев боролось с «Зенитом» за золото, и именно поражение от «Урала» всё это перечеркнуло. Команда просто сейчас находится не в правильном психологическом состоянии.

Было видно, что «Крылья Советов» на долю секунды опережали динамовцев на каждом участке поля. Надо отдать должное самарцам, которые показали комбинационную игру, чем-то похожую на динамовскую. С такими командами «Динамо» очень сложно играть.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:24
Всякое бывает. Надо пережить.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 00:03
какой то бред несёт этот специалист Крылья играют в похожую игру динамовцев да ты где Кобелев вообще был Динамо никогда так не играло как нынешние Крылья у нас в лиге вообще никто так не играет может с натяжкой ещё Сочи
minai
minai
вчера в 22:45, ред.
Кобелёк не прав. Причина поражения - превосходство по всем статьям самарцев над столичным клубом. Это не Динамо проиграло, а Крылья надругались над "конкурентами Зенита".
112910415
112910415
вчера в 22:12
ушли в отпуск досрочно
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:11, ред.
Доброго Здоровья, ironigor!
Глядя на весенне мучение Динамо, вспоминается 2012 год, когда вот так же после зимы многие специалисты и болельщики не только московского футбольного клуба, но и других команд считали, что Динамо, ведомое Силкиным, способно навязать борьбу за золото питерскому клубу, признаюсь я принадлежал к их числу, с той лишь разницей, что никогда не поддерживал Сергея Николаевича, а в итоге одержав всего одну победу в семи турах, вовсе остались без медалей.
И как апофеоз всего сезона для Динамо и его Главного тренера проигранный кубковый финал казанскому Рубину.

Конечно, даже сегодня, после позорного поражения в Самаре, я всё ещё не теряю надежды на призы этого сезона и потому провожу аналогии с событиями десятилетней давности, пытаясь таким образом докричаться до игроков не повторять судьбу той команды.

Не верю в мистику, но может стоит усадить Шунина на лавку потому, как он имеет непосредственное отношение к тому бесславному финишу сезона 2011-2012. Осталось два матча в чемпионате и два матча до заветного Кубка и я желаю своим игрокам удачи и достойно завершить этот год. Болейте за своих, а не против чужих!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:10
Покер - чистая психология?)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:41
Кто бы говорил , но не этот тупой Кобель !
Он КРЫЛЬЯ в пердив отправил лет 10 назад !
beefs
beefs
вчера в 21:30
да, похоже на правду, Динамо сломалось...
drug01
drug01
вчера в 21:12
Счёт по игре...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:00
Всё бывает. И такой разгром тоже.
Capral
Capral
вчера в 20:58
Ну конечно психология, андрюша!!! Три игры подряд, Осинькин дерёт Шварца в разных видах и забивает 8 мячей!!! Конечно психология. Уж кто кто, но точно не кобелев должен говорить о футболе. Сидишь без работы, вот и сиди. Тренерская работа, точно не твоя!!! Мы уже видели, твоё Динамо в 2016....
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:53
Ну да!
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