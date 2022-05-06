Кобелев: «Причина поражения „Динамо“ от „Крыльев“ — чистая психология»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поражении бело-голубых в матче 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:5).
Причина данного поражения — чистая психология. «Динамо» на протяжении многих месяцев боролось с «Зенитом» за золото, и именно поражение от «Урала» всё это перечеркнуло. Команда просто сейчас находится не в правильном психологическом состоянии.
Было видно, что «Крылья Советов» на долю секунды опережали динамовцев на каждом участке поля. Надо отдать должное самарцам, которые показали комбинационную игру, чем-то похожую на динамовскую. С такими командами «Динамо» очень сложно играть.
Глядя на весенне мучение Динамо, вспоминается 2012 год, когда вот так же после зимы многие специалисты и болельщики не только московского футбольного клуба, но и других команд считали, что Динамо, ведомое Силкиным, способно навязать борьбу за золото питерскому клубу, признаюсь я принадлежал к их числу, с той лишь разницей, что никогда не поддерживал Сергея Николаевича, а в итоге одержав всего одну победу в семи турах, вовсе остались без медалей.
И как апофеоз всего сезона для Динамо и его Главного тренера проигранный кубковый финал казанскому Рубину.
Конечно, даже сегодня, после позорного поражения в Самаре, я всё ещё не теряю надежды на призы этого сезона и потому провожу аналогии с событиями десятилетней давности, пытаясь таким образом докричаться до игроков не повторять судьбу той команды.
Не верю в мистику, но может стоит усадить Шунина на лавку потому, как он имеет непосредственное отношение к тому бесславному финишу сезона 2011-2012. Осталось два матча в чемпионате и два матча до заветного Кубка и я желаю своим игрокам удачи и достойно завершить этот год. Болейте за своих, а не против чужих!
Глядя на весенне мучение Динамо, вспоминается 2012 год, когда вот так же после зимы многие специалисты и болельщики не только московского футбольного клуба, но и других команд считали, что Динамо, ведомое Силкиным, способно навязать борьбу за золото питерскому клубу, признаюсь я принадлежал к их числу, с той лишь разницей, что никогда не поддерживал Сергея Николаевича, а в итоге одержав всего одну победу в семи турах, вовсе остались без медалей.
И как апофеоз всего сезона для Динамо и его Главного тренера проигранный кубковый финал казанскому Рубину.
Конечно, даже сегодня, после позорного поражения в Самаре, я всё ещё не теряю надежды на призы этого сезона и потому провожу аналогии с событиями десятилетней давности, пытаясь таким образом докричаться до игроков не повторять судьбу той команды.
Не верю в мистику, но может стоит усадить Шунина на лавку потому, как он имеет непосредственное отношение к тому бесславному финишу сезона 2011-2012. Осталось два матча в чемпионате и два матча до заветного Кубка и я желаю своим игрокам удачи и достойно завершить этот год. Болейте за своих, а не против чужих!
Он КРЫЛЬЯ в пердив отправил лет 10 назад !
Он КРЫЛЬЯ в пердив отправил лет 10 назад !