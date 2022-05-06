Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЛига чемпионов 2021/2022

«Жестоко, большой удар». Клопп — о вылете «Ман Сити» из Лиги чемпионов

сегодня, 18:10
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. «Горожане» выбыли из турнира на стадии полуфинала, уступив «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 5:6.

Это большой удар. Думаю, все уже были готовы выключить телевизор. Представляю себе, как это жестоко. У меня случались такие вечера, это не очень приятно. Но они будут готовы к воскресенью.

В воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Ньюкаслом».

Ранее Клопп и Гвардиола вошли в число претендентов на приз лучшему тренеру апреля в АПЛ.

Все новости
Чудесный камбэк «Реала» и новый финал для Моуриньо. Топ-7 сюжетов еврокубковой недели
Сегодня, 11:49Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии14
Тедеско и Мойес – без финала. Драмы и триумфы в Лиге Европы и Лиге конференций
Сегодня, 00:47Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии5
Черчесов: «7 голов и 2 победы после чемпионства – радует такой подход»
Вчера, 23:28
«Вильярреал» попытался, а «Реал» сделал. В финале Лиги чемпионов Анчелотти и «Ливерпуль» вспомнят Стамбул
Вчера, 12:20Александр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии13
«Реал» продолжает творить чудеса. Перевернул безнадежную игру с «Ман Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов
Вчера, 00:56Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии28
Отыгрался с 0:2 и установил рекорд. «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов
04 маяСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии12
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:52
Да уж еще какой удар...это поражение может психологически надломить команду и они могут профукать и первую строчку в АПЛ.....а может наоборот, заставит выкладываться максимально, и быть сконцентрированными до самого финального свистка, что бы избежать таких проблем в концовке чемпионата
ДСА
ДСА
сегодня в 18:42
Главное, что победа была в руках.
asraeil
asraeil
сегодня в 18:30
Посмотрим как вы с реалом сыграете
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:25
Жесть еще какая для фанов сити, они уже летели в Париж
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:23
Надо было дотерпеть
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:21
Удар очень чувствительный.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:21
Главное вы такую ошибку не допустите
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:12
Надо было не раслабляться и играть до конца!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 