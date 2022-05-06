«Жестоко, большой удар». Клопп — о вылете «Ман Сити» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. «Горожане» выбыли из турнира на стадии полуфинала, уступив «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 5:6.
Это большой удар. Думаю, все уже были готовы выключить телевизор. Представляю себе, как это жестоко. У меня случались такие вечера, это не очень приятно. Но они будут готовы к воскресенью.
В воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Ньюкаслом».
Ранее Клопп и Гвардиола вошли в число претендентов на приз лучшему тренеру апреля в АПЛ.