«Жестоко, большой удар». Клопп — о вылете «Ман Сити» из Лиги чемпионов

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сегодня, 18:10

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. «Горожане» выбыли из турнира на стадии полуфинала, уступив «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 5:6.

Это большой удар. Думаю, все уже были готовы выключить телевизор. Представляю себе, как это жестоко. У меня случались такие вечера, это не очень приятно. Но они будут готовы к воскресенью.

В воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Ньюкаслом».