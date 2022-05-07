Матч «Спартак» — «Зенит» покажут в кинотеатрах

Пресс-служба РПЛ сообщает, что матч 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» будет показан в кинотеатрах.

15 мая состоится прямая трансляция «Матч ТВ» центрального матча 29-го тура «Спартак» – «Зенит» в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сыктывкаре, Мурманске и Рязани.



Противостояние «Спартака» и «Зенита» – афиша, актуальная во все времена. Смотрите матч непримиримых соперников на больших экранах кинотеатров! Погрузитесь в атмосферу стадиона со звуком 5.1 Dolby Digital и наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве.

В Москве и Санкт-Петербурге счастливчиков, которые могут приобрести билеты, кроме самого просмотра ждет большая развлекательная программа: встречи со знаменитыми игроками и болельщиками «Спартака» и «Зенита», призы и сувениры от футбольных клубов и живые комментарии ведущих «Матч ТВ». В Москве игру прокомментирует Станислав Минин, а в Санкт-Петербурге – Павел Богданов.