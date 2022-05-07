Матч «Спартак» — «Зенит» покажут в кинотеатрах

Пресс-служба РПЛ сообщает, что матч 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» будет показан в кинотеатрах.
15 мая состоится прямая трансляция «Матч ТВ» центрального матча 29-го тура «Спартак» – «Зенит» в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сыктывкаре, Мурманске и Рязани.
Противостояние «Спартака» и «Зенита» – афиша, актуальная во все времена. Смотрите матч непримиримых соперников на больших экранах кинотеатров! Погрузитесь в атмосферу стадиона со звуком 5.1 Dolby Digital и наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве.
В Москве и Санкт-Петербурге счастливчиков, которые могут приобрести билеты, кроме самого просмотра ждет большая развлекательная программа: встречи со знаменитыми игроками и болельщиками «Спартака» и «Зенита», призы и сувениры от футбольных клубов и живые комментарии ведущих «Матч ТВ». В Москве игру прокомментирует Станислав Минин, а в Санкт-Петербурге – Павел Богданов.
Организаторами просмотра матча извечных соперников на большом экране выступают РПЛ, «Матч ТВ» и сеть кинотеатров «Синема Парк и Формула кино».
kinoteatr.ru
Адреса кинотеатров, где будет организован просмотр:
Москва, Формула Кино на Кутузовском – живой комментарий в кинозале ведущего «Матч ТВ» Станислава Минина.
Санкт-Петербург, Формула Кино Галерея – живой комментарий в кинозале ведущего «Матч ТВ» Павла Богданова.
Москва, Формула кино ЦДМ.
Москва, Формула Кино Чертаново.
Сыктывкар, Кронверк Синема Макси.
Рязань, Формула Кино Виктория Плаза.
Краснодар, Формула Кино OZ.
Мурманск, Кронверк Синема Форум.
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