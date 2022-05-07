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Матч «Спартак» — «Зенит» покажут в кинотеатрах

сегодня, 13:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.05.2022 в 16:30 Не начался

Пресс-служба РПЛ сообщает, что матч 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» будет показан в кинотеатрах.

15 мая состоится прямая трансляция «Матч ТВ» центрального матча 29-го тура «Спартак» – «Зенит» в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сыктывкаре, Мурманске и Рязани.

Противостояние «Спартака» и «Зенита» – афиша, актуальная во все времена. Смотрите матч непримиримых соперников на больших экранах кинотеатров! Погрузитесь в атмосферу стадиона со звуком 5.1 Dolby Digital и наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве.

В Москве и Санкт-Петербурге счастливчиков, которые могут приобрести билеты, кроме самого просмотра ждет большая развлекательная программа: встречи со знаменитыми игроками и болельщиками «Спартака» и «Зенита», призы и сувениры от футбольных клубов и живые комментарии ведущих «Матч ТВ». В Москве игру прокомментирует Станислав Минин, а в Санкт-Петербурге – Павел Богданов.

Организаторами просмотра матча извечных соперников на большом экране выступают РПЛ, «Матч ТВ» и сеть кинотеатров «Синема Парк и Формула кино».
kinoteatr.ru

Адреса кинотеатров, где будет организован просмотр:

Москва, Формула Кино на Кутузовском – живой комментарий в кинозале ведущего «Матч ТВ» Станислава Минина.

Санкт-Петербург, Формула Кино Галерея – живой комментарий в кинозале ведущего «Матч ТВ» Павла Богданова.

Москва, Формула кино ЦДМ.

Москва, Формула Кино Чертаново.

Сыктывкар, Кронверк Синема Макси.

Рязань, Формула Кино Виктория Плаза.

Краснодар, Формула Кино OZ.

Мурманск, Кронверк Синема Форум.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 18:38
футбол сравнялся по качеству с кино: тренировать команды будут светлаков, рева и галустян, а режисёрами станут дзюба, джикия и рассказов...
DXTK
DXTK
сегодня в 17:14
блогбастер года!!!
Верг
Верг
сегодня в 16:31
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 16:17
Так-то Зюбу надо смотреть в категории 18+
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:05
а ещё в Голливуде и в Белом доме
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 15:53
Весь мир смотрит Доктора Стрэнджа 2
А нам предлагают смотреть эту срамоту?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 15:50
Молодцы!
David Young
David Young ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 15:37
На мой личный взгляд футбол полностью без алкоголя лучше, будь то просто просмотр через современные технические средства, поход на стадион, или более прямое участие.
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 15:31
А я бы посмотрел с пивичком в кинотеатре на дивание или кресле.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 15:25
Ну придумали))
ДСА
ДСА
сегодня в 15:23
Только сейчас до этого додумались...
David Young
David Young ответ Parma1972 (раскрыть)
сегодня в 15:18
В Воркуте, видимо, не будут показать, как и в Диксоне, полагаю. Придётся смотреть, тем кто захочет, более привычными способами.
Zimka
Zimka
сегодня в 15:18
И восстали машины из пепла ядерного огня... Или в озвучке Гоблина тогда показывайте.
David Young
David Young
сегодня в 15:17
"Кронверк" - интересное название.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 15:15
Благодарим за упоминания Сыктывкара😉дружно скандируют жители севера! 🤣
lotsman
lotsman
сегодня в 15:01
Спартак - Зенит, это интересно во все времена. Но особенно интересно, когда эти команды борются за призовое место. Эмоции на таких матчах зашкаливают. Поэтому, мне лично жаль, что Спартак сейчас переживает не очень хорошие времена. Я надеюсь, что в клубе, в конце концов, всё наладится и Спартак наберёт свою форму. И матчи со Спартаком будут ещё интересней.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 14:59
позорище
мало того что кино нет, так и футбола в стране тоже нет

куда интереснее выйти во двор и наблюдать за игрой гостей из средней азии
и то больше страсти к футболу там наблюдается, да даже будто бы и техники больше)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 14:53
Когда нечего показывать уже, скоро и новости будут там крутить
alexando1974
alexando1974 ответ Александр Апалько (раскрыть)
сегодня в 14:50
сомневайся! а народ увидит это типо в 3д )))
Брулин
Брулин
сегодня в 14:46
Я думаю, что не стоит кинотеатрами ограничиваться. Спартак(Рязань)-Зенит(Сыктывкар). Вот это была бы вывеска после переезда этих клубов.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:34
Опять одну порнуху начнут крутить !
Александр Апалько
Александр Апалько ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 14:32
Сомневаюсь, что зенит в Москве сможет разгромить Спартак.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 14:17
Жанр комедия, название фильма: "Без всяких коридоров"
drug01
drug01
сегодня в 14:14
Посмотрим на это кино!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:10
конечно!ведь оператор снимет че нить в раздевалке! а это страшно для детей))
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:08
это они так считают))) зарему надо поставить коментировать))
David Young
David Young ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 14:03
.
memphis
memphis
сегодня в 14:00
Дзюба в роли Дэдпула, Семак в роли Гвардиолы, Соболев в роли Флиппера, Рассказов в роли Гадкого утенка, Квинси Промес в роли Джейсона Вурхиза и другие...
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1 984
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Интересный эксперимент.
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Союзник противников
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