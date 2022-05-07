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«Манчестер Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов сезона 2022/23

вчера, 22:15

«Манчестер Юнайтед» лишился шансов сыграть в Лиге чемпионов сезона 2022/23. Это стало ясно после поражения команды в матче 36-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:4). После 37 сыгранных туров МЮ идет на 6-й позиции в АПЛ. У «дьяволов» 58 очков. У «Арсенала», который замыкает верхнюю четверку в таблице, 63 очка после 34 туров. Манкунианцы не имеют математических шансов обогнать «канониров», что и лишает их участия в ЛЧ следующего сезона.

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Ман Юнайтед
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 23:48
Ого, жаль Роналду))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:47
Где дайвер поныряет, тому удачи невидать...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:45
Может план сработает))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:57
«Манчестер Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов сезона 2022/23

sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:41
Молодцы, все-таки придумали как от рона избавится)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:39, ред.
Ральф свое дело сдела, Ральф может уходить....
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:37
Какая Лига Чемпионов? С такой игрой, им даже в Лиге Европы делать нечего. Да и Лига Конференций тоже под вопросом...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:25
жаль, Спартак, теперь Юнайтед..... кого смотреть?
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