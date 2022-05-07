«Манчестер Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов сезона 2022/23

«Манчестер Юнайтед» лишился шансов сыграть в Лиге чемпионов сезона 2022/23. Это стало ясно после поражения команды в матче 36-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:4). После 37 сыгранных туров МЮ идет на 6-й позиции в АПЛ. У «дьяволов» 58 очков. У «Арсенала», который замыкает верхнюю четверку в таблице, 63 очка после 34 туров. Манкунианцы не имеют математических шансов обогнать «канониров», что и лишает их участия в ЛЧ следующего сезона.
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