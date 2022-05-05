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Стало известно, что сказал Анчелотти Пересу после победы над «Ман Сити»

вчера, 18:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поблагодарил президента клуба Флорентино Переса после победы команды над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Перес после игры спустился в раздевалку команды, чтобы поздравить игроков, там его встретил Анчелотти, с которым они крепко обнялись. В этот момент тренер «Реала» сказал: «Спасибо, что привели меня сюда, президент».

Итальянец вернулся в «Реал» летом 2021 года. До этого он работал с командой с 2013 по 2015 год.

Отметим, что Анчелотти — первый тренер в истории, который 5 раз выходил в финал ЛЧ.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:57
- Перес должен быть доволен Анчелотти. Малой кровью довольно-таки неплохие результаты. Весьма неплохие.
протон
протон
сегодня в 00:56
Перес конечно это эпоха
112910415
112910415
вчера в 20:08
счастливые победители
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:08
Тут тренерская доля минимальна.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:40
Он сказал ему в ухо: "эй, братан"?))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:36
Вообще то это перес должен был поблагодарить папу Карло.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:50
Ну выпили и поговорили...:)
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