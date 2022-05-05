Стало известно, что сказал Анчелотти Пересу после победы над «Ман Сити»

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вчера, 18:46

Главный тренер «Реала» поблагодарил президента клуба Флорентино Переса после победы команды над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Перес после игры спустился в раздевалку команды, чтобы поздравить игроков, там его встретил Анчелотти, с которым они крепко обнялись. В этот момент тренер «Реала» сказал: «Спасибо, что привели меня сюда, президент».

Итальянец вернулся в «Реал» летом 2021 года. До этого он работал с командой с 2013 по 2015 год.