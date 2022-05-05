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Холанд, Ибрагимович и Доннарумма были на церемонии прощания с Райолой

вчера, 22:19

Сегодня, 5 мая, в Монте-Карло был похоронен футбольный агент Мино Райола, который скончался 30 апреля на 55-м году жизни.

Церемония прощания была закрытой, ее посетили члены семьи футбольного агента, его близкие и некоторые клиенты.

С Райолой простились нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Также на церемонии был полузащитник ПСЖ Марко Верратти, сотрудничавший с Райолой, но затем сменивший агента.

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