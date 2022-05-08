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«Барселона» вырвала победу у «Бетиса»

сегодня, 00:00
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Бетис» уступил дома «Барселоне» в матче 35-го тура Примеры.

В составе хозяев отличился Марк Бартра (79), за гостей забивали Ансу Фати (76) и Жорди Альба (90+4)

«Бетис» расположился на пятом месте (58), «Барселона» занимает вторую позицию (69).

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:10
Отличный результат. Барса обеспечила себе ЛЧ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:01
Хороший матч выдали команды . У Бетиса проблемы с реализацией .
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:56
Вернула долг за поражение в первом круге.
амурец
амурец ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
сегодня в 01:06
Это точно
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:52
И теперь проблема у ПСЖ.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:45
Для этого Барса и выходит на поле чтобы обыграть своего соперника.
амурец
амурец
сегодня в 00:43
говорили месяфантики что когда Месси уйдет из Барселоны она скатится до середины таблицы, а оказывается без него то лучше
Брулин
Брулин
сегодня в 00:34
Победа над таким Бетисом,респект Барса...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:22
Очень важная победа! За лч теперь уже можно не переживать) а то команда такой отрезок выдала, что все уже начали снова волноваться, попадёт ли команда в итоге в топ 4. Тем более обыграли сегодня прямого конкурента.
Болельщиков Барсы поздравляю с победой)
За Фати очень рад! Очень надеюсь, что все его болячки отстались позади и следующий сезон он проведёт полноценно, как и Педри кстати. Здоровья им обоим)
drug01
drug01
сегодня в 00:15
Важная победа
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:11
С победой Барселону и болельщиков каталонцев!!! Вот это концовку оказывается выдали. Почти целый матч непонятно чем занимались и те, и другие. Но в конце всё таки порадовали своих болельщиков. Ансумане Фати хорошо возвращается, после тяжёлой травмы. Жорди Альба чуть ли не главный игрок каталонцев. Два старика, две легенды в лице Дани Алвеса и Жорди Альба вытащили команду из сложившейся непростой ситуации. А Бетис уже точно не попадет в Лигу Чемпионов следующего сезона.
Apsny
Apsny
сегодня в 00:02
Фати выходит и делает гол.

Пас Алвеса, и Альба просто пушкой стреляет в ворота. До того классно пяткой Траоре отдал на Алвеса.

Теперь Барселона точно попадает в Лигу Чемпионов, а для Бетиса такая задача усложняется.
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