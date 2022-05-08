«Барселона» вырвала победу у «Бетиса»

«Бетис» уступил дома «Барселоне» в матче 35-го тура Примеры.
В составе хозяев отличился Марк Бартра (79), за гостей забивали Ансу Фати (76) и Жорди Альба (90+4)
«Бетис» расположился на пятом месте (58), «Барселона» занимает вторую позицию (69).
«Бетис» уступил дома «Барселоне» в матче 35-го тура Примеры.
В составе хозяев отличился Марк Бартра (79), за гостей забивали Ансу Фати (76) и Жорди Альба (90+4)
«Бетис» расположился на пятом месте (58), «Барселона» занимает вторую позицию (69).
Болельщиков Барсы поздравляю с победой)
За Фати очень рад! Очень надеюсь, что все его болячки отстались позади и следующий сезон он проведёт полноценно, как и Педри кстати. Здоровья им обоим)
Болельщиков Барсы поздравляю с победой)
За Фати очень рад! Очень надеюсь, что все его болячки отстались позади и следующий сезон он проведёт полноценно, как и Педри кстати. Здоровья им обоим)