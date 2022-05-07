«Торпедо» и «Факел» вновь победили. Итоги 36-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 36-го тура ФНЛ.
«Нефтехимик» — «Алания» 5:2
Голы: Баранов Павел 2, Кочиев Хетаг 12 (автогол), Уридия Мераби 18, Уридия Мераби 45, Хубаев Давид 75 — Кобесов Давид 36, Хубулов Владимир 38
«СКА-Хабаровск» — «Томь» 2:0
Голы: Гонгадзе Георгий 59, Мануйлов Роман 75
«Торпедо» — «Велес» 1:0
Гол: Калмыков Амур 15
«Оренбург» — «Олимп-Долгопрудный» 2:2
Голы: Обухов Владимир 27, Прудников Николай 40 — Иполе Филип 38, Сафронов Илья 62
«Акрон» — «Текстильщик» 4:1
Голы: Чудин Иван 11, Килин Антон 45, Марухин Владимир 68, Базелюк Константин 71 — Гогричиани Гоча 34
«Ротор» — «Спартак-2» 0:1
Гол: Шильцов Константин 3
«Факел» — «Волгарь» 1:0
Гол: Максимов Максим 56
«КАМАЗ» — «Кубань» 0:0
«Балтика» — «Металлург» 0:0
«Краснодар-2» — «Енисей» 4:0
Голы: Халназаров Рустам 1, Халназаров Рустам 52, Ознобихин Олег 58, Кокоев Давид 73
Обмен командами между РПЛ и ФНЛ в этом году будет по прежней схеме?
Или уже что-то новое решили?
Обмен командами между РПЛ и ФНЛ в этом году будет по прежней схеме?
Или уже что-то новое решили?