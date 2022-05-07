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«Торпедо» и «Факел» вновь победили. Итоги 36-го тура ФНЛ

вчера, 21:26

Завершились все матчи 36-го тура ФНЛ.

«Нефтехимик» — «Алания» 5:2
Голы: Баранов Павел 2, Кочиев Хетаг 12 (автогол), Уридия Мераби 18, Уридия Мераби 45, Хубаев Давид 75 — Кобесов Давид 36, Хубулов Владимир 38

«СКА-Хабаровск» — «Томь» 2:0
Голы: Гонгадзе Георгий 59, Мануйлов Роман 75

«Торпедо» — «Велес» 1:0
Гол: Калмыков Амур 15

«Оренбург» — «Олимп-Долгопрудный» 2:2
Голы: Обухов Владимир 27, Прудников Николай 40 — Иполе Филип 38, Сафронов Илья 62

«Акрон» — «Текстильщик» 4:1
Голы: Чудин Иван 11, Килин Антон 45, Марухин Владимир 68, Базелюк Константин 71 — Гогричиани Гоча 34

«Ротор» — «Спартак-2» 0:1
Гол: Шильцов Константин 3

«Факел» — «Волгарь» 1:0
Гол: Максимов Максим 56

«КАМАЗ» — «Кубань» 0:0

«Балтика» — «Металлург» 0:0

«Краснодар-2» — «Енисей» 4:0
Голы: Халназаров Рустам 1, Халназаров Рустам 52, Ознобихин Олег 58, Кокоев Давид 73

«Торпедо» и «Факел» вновь победили. Итоги 36-го тура ФНЛ

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:54
Сложно пройти всю дистанцию.
Мés que un сlub
Мés que un сlub
вчера в 22:18
Я одного не пойму
Обмен командами между РПЛ и ФНЛ в этом году будет по прежней схеме?
Или уже что-то новое решили?
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:58
Алания удивила
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:47
Жаль что Аланию не хватило на всю дистанцию....надеюсь в следующем сезоне завоюют путевку в РПЛ, а сейчас все внимание на кубковый матч
Cat01
Cat01
вчера в 21:46
Ждём Торпедо в вышке!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:33
Факел и СКА Хабаровск достойны переходных матчей.
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