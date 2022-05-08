Малафеев: «Одоевский может быть вратарём „Зенита“ на долгие годы»

Экс-голкипер «Зенита» оценил игру вратаря петербургской команды в матче 28-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).

Рад за него. Сухой матч в данной ситуации очень важен. Это придаст ему большей уверенности.

Даниил сделал все, что от него требовалось. Опыт набирается от матча к матчу. Невозможно, чтобы вратарь заиграл сразу. Я вижу в Дане хорошие перспективы. Ему нужно дать больше времени, больше игр. Возможно, не сразу.

В нынешней ситуации есть шанс, что российские игроки будут больше играть за свои клубы. Присутствие Кержакова добавит конкуренции во вратарской линии. Бегать и искать вратаря «Зениту» не стоит.

Со временем это может быть вратарь на долгие годы, которого не нужно будет искать за безумные деньги. Желаю, чтобы в Даниила поверили в клубе и в тренерском штабе.