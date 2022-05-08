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Малафеев: «Одоевский может быть вратарём „Зенита“ на долгие годы»

сегодня, 08:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил игру вратаря петербургской команды Даниила Одоевского в матче 28-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).

Рад за него. Сухой матч в данной ситуации очень важен. Это придаст ему большей уверенности.

Даниил сделал все, что от него требовалось. Опыт набирается от матча к матчу. Невозможно, чтобы вратарь заиграл сразу. Я вижу в Дане хорошие перспективы. Ему нужно дать больше времени, больше игр. Возможно, не сразу.

В нынешней ситуации есть шанс, что российские игроки будут больше играть за свои клубы. Присутствие Кержакова добавит конкуренции во вратарской линии. Бегать и искать вратаря «Зениту» не стоит.

Со временем это может быть вратарь на долгие годы, которого не нужно будет искать за безумные деньги. Желаю, чтобы в Даниила поверили в клубе и в тренерском штабе.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 10:30
А может и не стать, как Иванов,Бабурин,Васютин... Как по мне, Одоевский ещё сырой и физически слабый. Ему бы мышечной массы набрать для начала, ну и опыта набраться в командах уровнем пониже
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:16
Талант надо развивать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:36
Паренёк талантливый но рано петь дифирамбы
lotsman
lotsman
сегодня в 08:33
Надо чаще выпускать его на игру.
ABir
ABir
сегодня в 08:29
Это не зенитовский метод, надо купить за дорого, готового и желательно у конкурентов. Желательно пару
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:24
Это зависит от него самого
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