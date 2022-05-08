Психология – королева сезона. Морально уничтожены не только клубы с Месси и Роналду

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сегодня, 00:14

Единство важно, как и вера в собственные силы.

«Манчестер Юнайтед»

В мире только три клуба богаче – «Манчестер Сити», «Реал» и «Бавария», ведь у «Барселоны» огромные долги. А команда, которую зачем-то доверили Рангнику, пропускает 4 гола от «Брайтона», который решил свои задачи на сезон и просто развлекал публику избиением гранда. МЮ выбыл из борьбы за место в Лиге чемпионов, но с такой игрой даже финал Лиги Конференций не светит. На выезде у них худшая серия в чемпионате Англии с 1981-го года – пять поражений подряд. В центре всего безобразия форменное безволие. Делали вид, что Магуайр – правильный капитан. Выдумывали, будто Погба стоило оставлять до конца контракта. Притворялись, что можно играть без профильного форварда. Не замечали деградацию Рэшфорда. Не продумали коллективную защиту. Опорная зона – рана. Варан и Фернандеш не понимают, как футболисты их класса оказались в такой ситуации.

«Атлетико»

И здесь моральный кризис, только причина немного не такая, как у МЮ , и дело не в слабохарактерности, а в безысходности, рожденной результатами. Симеоне отчаянно пытался научить свою защитную команду атаковать. Забили порядочно – всего на четыре гола меньше, чем «Барселона». Но теперь Облак по пропущенным мячам на одиннадцатом месте в Ла Лиге, а привык быть лучшим. Суперсилы у «красно-белых» больше нет, а это бьет по уверенности. Луис Суарес начал отвлекаться и выпал из основы. А человек с его эго плохо реагирует на такие повороты судьбы. Фелиш ожил, но вряд ли хочет оставаться в «Атлетико». В команде хорошие исполнители, но даже Антуан Гризманн смотрится бледной тенью маленького принца из прошлого. «Матрасников» сломали, хотя им повезло больше, чем МЮ . Симеоне может все изменить, его команда уже возвращалась после кризисов, в том числе, психологических.

«Ювентус»

Тут можно слушать Кьеллини, и уже ни с чем не спорить – Джорджо как-то сказал, что не видит команду. Есть набор неплохих футболистов, но многие недовольны положением. Кулусевски и Бентанкур решили уйти в «Тоттенхэм». А это уже диагноз для великого «Ювентуса», раз его футболисты сбежали к Конте, а не остались у Аллегри. Роналду тоже отправился в Англию. Вроде бы все «Ювентус» умеет, но при этом итальянские власти раскапывают новые и новые истории о хитрости Аньелли и его коллег по клубу, а если хитрили, то и былые успехи можно ставить под сомнение, что огорчает. Дибала хочет уйти к врагам, Кьеза надолго попал в лазарет. Все это тоже бьет по психологии. У Де Лигта есть желание найти себе новый клуб. У Влаховича не все со старта получилось. «Ювентус» превратился в странную команду. Поражение от «Дженоа» с голами «грифонов» на 87-й и 95-й минутах является показательным. А победный гол забил Доменико Кришито, воспитанник туринского футбола. Старый полосатый чемпион умер, а нового в «Ювентусе» не создали.

«Боруссия» Д

Готовы дискутировать по этому пункту? Да, «Боруссия» Д на втором месте в Бундеслиге. Вроде бы результативная машина – 83 гола в чемпионате, голы в ЛЧ . Но в этом списке все умеют играть в футбол, но делают это реже, чем ожидают фанаты и даже соперники. Речь о командах, где именно психологический фактор мешает увидеть прорыв в еврокубках или национальной лиге. «Бавария» в этом сезоне не была такой крутой, как в некоторых прошлых. А «Боруссия» Д глупо теряла очки – 9 поражений в 33 матчах, и не сумела выдержать темп чемпионского марафона. Видно, что Холанд мыслями в АПЛ , или же просто тратил время в лазарете. Заметно, тот же Беллингхэм не понимает, стоит ли ему надолго оставаться в Дортмунде. Ведь были в немецком клубе ребята, вроде Дембеле и Санчо, и у них в новых клубах тернистый путь. Понятно, что в Дортмунде есть Ройс, другие опытные футболисты в разных линиях. А на выходе ужасная защита – много пропустили, и тренер, который не выдерживает сравнения с Клоппом и Тухелем. У «шмелей» кризис, связанный с поисками цели. Они устали вечно проигрывать.

«Манчестер Сити»

Разве не в психологии речь? Гвардиола понимает, что ему сильно повезло. Знает, что если (когда?) «горожане» выиграют Лигу чемпионов, то успех объяснят бюджетом клуба. Трансферы помогают выигрывать, но ничего не гарантируют. «Манчестер Сити» страдает от расчетливого высокомерия? Де Брюйне, Бернарду, Ляпорт, Стерлинг, как раньше Туре или Агуэро – непростые ребята. Вечные поражения в решающий момент в Лиге чемпионов их утомили, они стали человечнее, но справедливое сочувствие окружающих как раз означает, что с психологией есть проблемы. В АПЛ можно поставить на класс, но в кубковых турнирах, если это не Кубок Лиги, нужен характер. «Реал» это предъявил идеально, поэтому именно Бензема сыграет в финале ЛЧ , а не Фоден с Марезом, которые за мячом бегали не хуже, чем «сливочные».

«Барселона»

Был медовый месяц с Хави, выиграли у «Реала» со счетом 4:0, ожили. Но в финал Лиги Европы не вышли. Чемпионство Анчелотти отдали – первое для Карло в Испании. Уступали на «Камп Ноу» клубам, которые ведут борьбу за выживание в Ла Лиге. «Барселона» перестала быть великой командой великого клуба. Ветеранов все меньше, на подходе талантливые ребята, но когда по средним оценкам первым становится Усман Дембеле, то автоматически знаешь, что не все в порядке. Педри – классный футболист, но одного его мало. Обамеянг вечно нестабильный. Пике думает о своем бизнесе. Араухо пока не вырос в зрелого мастера, как и другие молодые футболисты. Есть дыры в составе, лишние легионеры, нет былого класса. Такие футболисты, как Дани Алвес, учат команду важности веры в себя, но его усилий мало. Вылет из Лиги Европы, на плей-офф которой ветерана не заявили – иллюстрация, что где-то недооценка сказывалась, а где-то морально ломались.

ПСЖ