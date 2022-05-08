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Борис Игнатьев: «„Уфа“ отстаивала свою честь, и ей это удалось сделать»

сегодня, 18:51
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ничью в матче «Уфы» и «Ростова» (0:0).

Удивил ли меня такой счет в этой игре? Нет, нисколько. Одна из команд держится за соломинку и предпринимает все, что есть в ее потенциале. Отсюда и матч такой получился: ни пяди земли никто никому не уступал, много было борьбы, а отсюда и хаос и ошибок было тоже немало. В атаке получалось не очень. Но при этом футболисты вели себя предельно ответственно. Все старались не допускать ошибок.

Был возможен вариант, если бы штатный пенальтист ростовчан Дмитрий Полоз забил с одиннадцатиметрового. Возможно, что у «Ростова» тогда выглядело бы все более предпочтительно. Ведь и уровень мастерства, на мой взгляд, у него побольше, и в принципе ростовчане могли бы довести дело до победы. Но это все гипотетически. Тут надо отметить, что одна команда очень старалась, а вторая пыталась наладить комбинационную игру. В общем, «Уфа» отстаивала свою честь, и ей это удалось сделать.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:42
Какая честь? Уфе нужна была только победа, а они её не добыли!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:16
Могли не могли!На табло 0-0
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:13
Уфе мастерства не хватило.
Cat01
Cat01
сегодня в 19:02
Одного очка мало!!!
ermak6848
ermak6848 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:58
Даже не было мотивации к Победе...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:56
Так себе отстаивание...
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