Борис Игнатьев: «„Уфа“ отстаивала свою честь, и ей это удалось сделать»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал ничью в матче «Уфы» и «Ростова» (0:0).

Удивил ли меня такой счет в этой игре? Нет, нисколько. Одна из команд держится за соломинку и предпринимает все, что есть в ее потенциале. Отсюда и матч такой получился: ни пяди земли никто никому не уступал, много было борьбы, а отсюда и хаос и ошибок было тоже немало. В атаке получалось не очень. Но при этом футболисты вели себя предельно ответственно. Все старались не допускать ошибок.

Был возможен вариант, если бы штатный пенальтист ростовчан Дмитрий Полоз забил с одиннадцатиметрового. Возможно, что у «Ростова» тогда выглядело бы все более предпочтительно. Ведь и уровень мастерства, на мой взгляд, у него побольше, и в принципе ростовчане могли бы довести дело до победы. Но это все гипотетически. Тут надо отметить, что одна команда очень старалась, а вторая пыталась наладить комбинационную игру. В общем, «Уфа» отстаивала свою честь, и ей это удалось сделать.