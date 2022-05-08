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Президент «Урала»: «Долго разбирались, как „Спартак“ будет играть»

сегодня, 14:50
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на поражение от «Спартака».

Вчера мы показали неплохой футбол. Начали неважно, пропустили три гола, которые не должны были пропускать.

Первый стандарт, первый угловой. Долго разбирались, как «Спартак» будет играть. Во втором тайме, думаю, мы переиграли красно-белых.

Самое главное, что у нас появилась игра, и болельщикам понравилось. Команда стремилась, горела желанием. И забила один гол! Могли забить и второй.

Да, не добились результата, к сожалению. Но мы заслужили уважение болельщиков. Ребята были довольны посещаемостью!

И погода повлияла, и имя «Спартака». Хотели показать, что футболисты играют и будут добиваться результата.

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Сп62
Сп62
сегодня в 14:54
Разобрались и хорошо.
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