Тарханов: «Федотов созрел для работы в большом клубе»

Российский тренер высказался о последних результатах ЦСКА , а также заявил, что главный тренер «Сочи» созрел для работы в топ-клубе РПЛ .

Будущее Березуцкого? Не могу ничего сказать, не нам решать. Но игра у команды действительно пропала. Начали они здорово, побежали вперед, но затем стало все хуже. Возможно, что иностранцы в подвешенном состоянии — думают, уехать им или нет. Видно, что чего-то им не хватает в плане психологии.