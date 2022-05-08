Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Тарханов: «Федотов созрел для работы в большом клубе»

сегодня, 15:52

Российский тренер Александр Тарханов высказался о последних результатах ЦСКА, а также заявил, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов созрел для работы в топ-клубе РПЛ.

Будущее Березуцкого? Не могу ничего сказать, не нам решать. Но игра у команды действительно пропала. Начали они здорово, побежали вперед, но затем стало все хуже. Возможно, что иностранцы в подвешенном состоянии — думают, уехать им или нет. Видно, что чего-то им не хватает в плане психологии.

Созрел ли Федотов для перехода в большой клуб? А почему нет? Почему мы считаем, что иностранцы лучше, чем наши специалисты? У нас тоже есть тренеры хорошие. Команду с нуля сделать хорошо, но если прийти в клуб, где высокий уровень игроков, то работается совершенно по-другому. Не удивлюсь, если тот же Федотов окажется в ЦСКА.

Все новости
Президент «Урала»: «Долго разбирались, как „Спартак“ будет играть»
Сегодня, 14:50
Фукс: «Я хочу играть за ЦСКА. Мне нужно больше игрового времени»
Сегодня, 10:29
Нобоа: «Мы можем бороться за второе место»
Сегодня, 09:44
Фернандес: «Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками»
Вчера, 23:50
Юсупов: «Мы уже рады, что обыграли ЦСКА»
Вчера, 23:06
Мелкадзе: «Теперь нужно обогнать „Динамо“»
Вчера, 22:51
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 17:17
А что, Сочи не большой клуб?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:17
У нас топ клубами становятся команды с админресурсом. Такая система к сожалению. Достаточно посмотреть, кто, где, когда стоял у руководства росфутболом. У тех больше возможностей, больше влияния. Поэтому не стал бы называть некоторые наши клубы топами, поэтому всегда в своих комментах добавляю слово "типа".
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:20
а что в ЦСКА игроки лучше чем в Сочи и чем ЦСКА топ у нас все топы в жо...пе возьмите все московские топы и где они на 10 месте да и ЦСКА и Локо не далеко ушли ни игры ни результатов так вспыхнут и всё одни эксперименты тренеров меняют как перчатки
1 984
1 984
сегодня в 16:17
Важно чтобы тренеру доверяли.
Futurista
Futurista ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 16:17, ред.
Топ клуб это клуб с большой историей и с большим количеством трофеев...поэтому Крылья и Сочи могут стать топ клубами только после обретения того и другого вместе...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:12
Был бы хороший вариант -- Федотов в ЦСКА.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:07, ред.
Почему нельзя, чтобы из Сочи вышел топ клуб с хорошим тренером?

Почему из Крыльев не получится топ клуб?

Кто наделил полномочиями быть избранным всегда наверху?) Называться топ?)

Какая-то резиновая практика. Чем больше крепких, сильных команд с хорошими тренерами, тем сильней, интересней чемпионат. Кто будет смотреть на чемп, где 3-4 команды ведомые, а остальные ведущие. Зенит и так надоел уже своей гегемонией).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:58
А разве в РПЛ есть "большие клубы". Таких, однозначно нет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:53
Для нас Сочи уже топ-клуб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 