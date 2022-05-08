Тарханов: «Федотов созрел для работы в большом клубе»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о последних результатах ЦСКА, а также заявил, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов созрел для работы в топ-клубе РПЛ.
Будущее Березуцкого? Не могу ничего сказать, не нам решать. Но игра у команды действительно пропала. Начали они здорово, побежали вперед, но затем стало все хуже. Возможно, что иностранцы в подвешенном состоянии — думают, уехать им или нет. Видно, что чего-то им не хватает в плане психологии.
Созрел ли Федотов для перехода в большой клуб? А почему нет? Почему мы считаем, что иностранцы лучше, чем наши специалисты? У нас тоже есть тренеры хорошие. Команду с нуля сделать хорошо, но если прийти в клуб, где высокий уровень игроков, то работается совершенно по-другому. Не удивлюсь, если тот же Федотов окажется в ЦСКА.
Почему из Крыльев не получится топ клуб?
Кто наделил полномочиями быть избранным всегда наверху?) Называться топ?)
Какая-то резиновая практика. Чем больше крепких, сильных команд с хорошими тренерами, тем сильней, интересней чемпионат. Кто будет смотреть на чемп, где 3-4 команды ведомые, а остальные ведущие. Зенит и так надоел уже своей гегемонией).
Почему из Крыльев не получится топ клуб?
Кто наделил полномочиями быть избранным всегда наверху?) Называться топ?)
Какая-то резиновая практика. Чем больше крепких, сильных команд с хорошими тренерами, тем сильней, интересней чемпионат. Кто будет смотреть на чемп, где 3-4 команды ведомые, а остальные ведущие. Зенит и так надоел уже своей гегемонией).