Газизов: «У нас уже давно идут матчи жизни. Будем биться дальше»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о ничьей своей команды в матче против «Ростова» (0:0).

В матче с «Ростовом», как мне кажется, мы были интереснее. Понятно, что был незабитый пенальти, но он не исходил из логики игры. А так мы были более логичны. По игре структурно, по самоотдаче. Хотели больше победить. У нас уже давно идут матчи жизни. Будем биться дальше.

Сейчас прямых конкурентов в борьбе за выживание уже нет. Не знаешь, кто сильнее, кто слабее. Если «Уфа» вылетит, то её не будет в том виде, в котором она есть сейчас. Сейчас мы стараемся меньше зависеть от государственных дотаций и так далее. Вот это может измениться.