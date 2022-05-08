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Газизов: «У нас уже давно идут матчи жизни. Будем биться дальше»

сегодня, 18:42
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о ничьей своей команды в матче против «Ростова» (0:0).

В матче с «Ростовом», как мне кажется, мы были интереснее. Понятно, что был незабитый пенальти, но он не исходил из логики игры. А так мы были более логичны. По игре структурно, по самоотдаче. Хотели больше победить. У нас уже давно идут матчи жизни. Будем биться дальше.

Сейчас прямых конкурентов в борьбе за выживание уже нет. Не знаешь, кто сильнее, кто слабее. Если «Уфа» вылетит, то её не будет в том виде, в котором она есть сейчас. Сейчас мы стараемся меньше зависеть от государственных дотаций и так далее. Вот это может измениться.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 20:13
У Шамиля сейчас одна дилема, как продать дорого Агаларова зная что вылетает Уфа в ФНЛ.
161регион
161регион
сегодня в 20:04
Пха пха пха... Поинтересней они были... Скажите Полозу спасибо.... И поле у вас. АВНО!!! такие поля вообще нельзя допускать в РПЛ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:49
Как же плохо ,что вылет и стыки сохранились.
Шас бы столько бабла поднять можно было...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:46
Сейчас каждое очко важно
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:45
Нет уже у вас шансов. Все битвы проиграны .
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