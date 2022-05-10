Гогниев: «Уровень мастерства игроков „Динамо“ выше нашего»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рассказал о подходе команды к полуфинальному матчу Кубка России против «Динамо».
Конечно, наши команды знают друг друга. У них по восемь аналитиков трудятся, у нас есть аналитик. Такие команды как «Динамо» легче разбирать, так как их чаще показывают по телевизору. Мы тоже не секрет для них, любую нашу игру можно найти и посмотреть. Сейчас есть даже тактические камеры. Другое дело, что какие-то вещи вроде стандартов можно наиграть конкретно под них.
Удивить их возможно, но только нестандартными решениями. Когда ты зациклен на одном определенном формате, которого придерживается весь мировой футбол, это утопия. Уровень мастерства игроков «Динамо», что бы мы ни хотели, выше нашего на данный момент. И здесь очень важно попробовать сделать так, чтобы соперник начал играть в несвойственной ему манере. Нам надо не дать им сыграть в свой футбол. Когда ты навязываешь свою игру, пусть даже можешь при этом проиграть, то все равно понимаешь, что ты на правильном пути.
Может быть и проиграем, но уж точно будем биться и показывать добротный, зрелищный футбол ⚽️ ! В этом я даже не сомневаюсь. Спартак Гогниев вполне может и удивить тренера Динамо Шварца. И вот тогда вполне возможно, что Алания действительно заставит играть в не свойственный для Динамо футбол. И тем самым сделать результат матча в свою пользу . Время покажет кто на что горазд . Самое главное получить удовольствие от красивой игры. И пусть победит сильнейший, Алания ! Всем Добра !
Может быть и проиграем, но уж точно будем биться и показывать добротный, зрелищный футбол ⚽️ ! В этом я даже не сомневаюсь. Спартак Гогниев вполне может и удивить тренера Динамо Шварца. И вот тогда вполне возможно, что Алания действительно заставит играть в не свойственный для Динамо футбол. И тем самым сделать результат матча в свою пользу . Время покажет кто на что горазд . Самое главное получить удовольствие от красивой игры. И пусть победит сильнейший, Алания ! Всем Добра !