Гогниев: «Уровень мастерства игроков „Динамо“ выше нашего»

Главный тренер «Алании» рассказал о подходе команды к полуфинальному матчу Кубка России против «Динамо».

Конечно, наши команды знают друг друга. У них по восемь аналитиков трудятся, у нас есть аналитик. Такие команды как «Динамо» легче разбирать, так как их чаще показывают по телевизору. Мы тоже не секрет для них, любую нашу игру можно найти и посмотреть. Сейчас есть даже тактические камеры. Другое дело, что какие-то вещи вроде стандартов можно наиграть конкретно под них.

Удивить их возможно, но только нестандартными решениями. Когда ты зациклен на одном определенном формате, которого придерживается весь мировой футбол, это утопия. Уровень мастерства игроков «Динамо», что бы мы ни хотели, выше нашего на данный момент. И здесь очень важно попробовать сделать так, чтобы соперник начал играть в несвойственной ему манере. Нам надо не дать им сыграть в свой футбол. Когда ты навязываешь свою игру, пусть даже можешь при этом проиграть, то все равно понимаешь, что ты на правильном пути.