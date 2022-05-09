Семшов — о Кубке России: «Все хотят финал „Спартак“ — „Динамо“»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от предстоящих матчей полуфиналов Кубка России, где «Спартак» сыграет против «Енисея», а «Динамо» встретится с «Аланией».

На бумаге фавориты «Спартак» и «Динамо», но это кубковые матчи. Здесь всё возможно, а на одну игру любая команда может собраться. Несмотря на то, что «Динамо» и «Спартак» играют дома, легко им точно не будет. «Алания» и «Енисей» захотят попасть в финал и сыграть в «Лужниках». Небольшое преимущество есть у московских клубов, но команды из ФНЛ попортят им нервы. Все хотят финал «Спартак» — «Динамо», но если «Енисей» и «Алания» помешают этому — честь им и хвала.

Повлияют ли на «Динамо» три поражения в чемпионате? Нет, эти поражения не скажутся на «бело-голубых». Кубок и чемпионат — два совершенно разных турнира. В РПЛ результат достигается на дистанции, а в Кубке остался всего один шаг до финала. Когда стало известно, что «Зенит» стал чемпионом, у «Динамо» произошел спад. Может, их подкосила погоня за «Зенитом», потому что все это сопровождалось разговорами, и некоторые игроки не смогли справиться с психологическим давлением.

Ваноли уволят, если «Спартак» не выиграет Кубок России? Не стал бы так говорить по поводу Ваноли. Любому тренеру нужно время, а за полгода ни один специалист не выстроит команду. За шесть месяцев можно только поближе узнать игроков и донести идею, суть игры.