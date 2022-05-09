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Семшов — о Кубке России: «Все хотят финал „Спартак“ — „Динамо“»

вчера, 22:08

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящих матчей полуфиналов Кубка России, где «Спартак» сыграет против «Енисея», а «Динамо» встретится с «Аланией».

На бумаге фавориты «Спартак» и «Динамо», но это кубковые матчи. Здесь всё возможно, а на одну игру любая команда может собраться. Несмотря на то, что «Динамо» и «Спартак» играют дома, легко им точно не будет. «Алания» и «Енисей» захотят попасть в финал и сыграть в «Лужниках». Небольшое преимущество есть у московских клубов, но команды из ФНЛ попортят им нервы. Все хотят финал «Спартак» — «Динамо», но если «Енисей» и «Алания» помешают этому — честь им и хвала.

Повлияют ли на «Динамо» три поражения в чемпионате? Нет, эти поражения не скажутся на «бело-голубых». Кубок и чемпионат — два совершенно разных турнира. В РПЛ результат достигается на дистанции, а в Кубке остался всего один шаг до финала. Когда стало известно, что «Зенит» стал чемпионом, у «Динамо» произошел спад. Может, их подкосила погоня за «Зенитом», потому что все это сопровождалось разговорами, и некоторые игроки не смогли справиться с психологическим давлением.

Ваноли уволят, если «Спартак» не выиграет Кубок России? Не стал бы так говорить по поводу Ваноли. Любому тренеру нужно время, а за полгода ни один специалист не выстроит команду. За шесть месяцев можно только поближе узнать игроков и донести идею, суть игры.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 22:58
Почему все???? Можно иначе?
BDA81
BDA81 ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:20, ред.
Могу тебя огорчить)) Ты не один такой )))
Сразу вопрос,если нас двое,получаеться Семшов сказочный пи...ол)) Вообщем как играл коряво,так и байки рассказывает))
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 22:19
Победа в Кубке - единственная возможность немного скрасить этот неудачный сезон. Но в финал ещё надо попасть. «Енисей» — очень симпатичная и играющая команда: старается атаковать, а не просто отсиживаться в обороне, рассчитывая на контратаки. Нас ожидает упорный матч. Не думаю, что «Спартак» где-то недонастроится, значимость игры очень высока. Просто «Спартаку» сейчас никогда не будет. Команду лихорадит, игра нестабильная.

Для «Динамо» будет сложнее, «Алания» крепкая команда, а вот «Динамо» прямо сейчас не в лучшем психологическом настроении. Возможно будет финал: "Алания" - "Спартак".
minai
minai
вчера в 22:16
Нихрена се. Оказывается, один я хочу: Енисей - Алания.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:14
Во Владикавказе и Красноярске думают по другому.
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