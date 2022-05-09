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Бояринцев: «„Енисей“ может преподнести сюрприз „Спартаку“»

сегодня, 17:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей11.05.2022 в 19:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Кубка России против «Енисея».

Если говорить объективно, «Спартак» в этой паре фаворит, нет никаких сомнений. Команда находится в хорошем эмоциональном состоянии, «красно-белые» одержали две победы подряд в чемпионате. «Енисей» — команда-загадка. В ФНЛ играет достаточно неплохо, но слишком авантюрно. Тренерский штаб «Спартака» должен хорошо изучить игру в обороне у «Енисея», потому что там проблем хватает. У «красно-белых» больше шансов на проход в финал, но тренер красноярцев Гаранин грамотный специалист. Думаю, он захочет удивить «Спартак». «Енисей» может преподнести сюрприз, поэтому никакой недооценки со стороны «красно-белых» быть не должно.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 21:31
В этом сезоне сюрпризов уже достаточно. Больше не надо.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:09
После последней неудачи в ФНЛ в них теперь мало верится.
lotsman
lotsman
сегодня в 17:36
Так же, как и Алания преподнесёт сюрприз Динамо.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:35
Енисей уже приплыл
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:29
Матч простым точно не будет для КБ
drug01
drug01
сегодня в 17:27
Сколько разных вариантов
beefs
beefs
сегодня в 17:24
ждем сюрприза, а было бы не плохо...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:18
Всё может быть.
протон
протон
сегодня в 17:14
у "Енисея" каждый игрок может преподнести сюрприз
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