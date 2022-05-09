Бояринцев: «„Енисей“ может преподнести сюрприз „Спартаку“»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Кубка России против «Енисея».

Если говорить объективно, «Спартак» в этой паре фаворит, нет никаких сомнений. Команда находится в хорошем эмоциональном состоянии, «красно-белые» одержали две победы подряд в чемпионате. «Енисей» — команда-загадка. В ФНЛ играет достаточно неплохо, но слишком авантюрно. Тренерский штаб «Спартака» должен хорошо изучить игру в обороне у «Енисея», потому что там проблем хватает. У «красно-белых» больше шансов на проход в финал, но тренер красноярцев Гаранин грамотный специалист. Думаю, он захочет удивить «Спартак». «Енисей» может преподнести сюрприз, поэтому никакой недооценки со стороны «красно-белых» быть не должно.