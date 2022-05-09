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Директор «Енисея»: «Приложим все усилия для победы над „Спартаком“»

сегодня, 17:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей11.05.2022 в 19:30 Не начался

Директор «Енисея» Алексей Ивахов поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Кубка России против «Спартака».

Ждем интересного футбола, думаю, будет захватывающая игра. Это кубковый матч, учитывая, что мы играем в гостях, конечно, преимущество будет у «Спартака», но при этом мы однозначно рассчитываем на хороший футбол, и, конечно же, приложим все усилия для победы.

Запросов [от болельщиков] очень много, просчитать пока сложно, но у нас есть квота в 500 человек, я надеюсь, что мы ее заполним. Плюс мы в Красноярске организуем массовую поддержку — есть план мероприятий, который поможет нашим уважаемым болельщикам, не выезжая из Красноярска, ощутить атмосферу этого грандиозного матча.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:49, ред.
Если верить статистике, то Спартак редко когда побеждает 3-4 раза кряду.
Дважды уже победили. С Енисеем будет третий матч. Дальше Зенит. Где-то по статистике должны потерять очки. Поглядим, как всё обернётся на самом деле.

Если валять дурака с Енисеем, то можно запросто отхватить!
Сп62
Сп62
сегодня в 21:26
Как бы не наступить на те же грабли, как с Тосно. Шапкозакидальство может сыграть злую шутку.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 21:19
Я думаю, что Спартак не без труда, но выиграет. А я редко ошибаюсь, когда даю прогнозы, и даю эти прогнозы тоже редко.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:52
Судьям, думаю, уже разъяснили, у какой команды юбилей...
lotsman
lotsman
сегодня в 18:41
Правильно, а Спартак сделает все усилия, чтобы выиграть полуфинал. И будет интересная игра.
makkie
makkie
сегодня в 18:21
Учитывая, что Енисей успел нахлобучить и Локо, и Рубин, нельзя ни в коем случае их недооценивать. Играющая тренерская команда.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 18:17
Локо тоже был "не по силам". Счет напомнить ? Играли в Москве.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:15
Ждём интересного матча.
протон
протон
сегодня в 18:07
Желаю победы сильнейшему.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:03
Пока Спартак вам не по силам!
Strashniy
Strashniy
сегодня в 18:03
Енисею повторить достижение Тосно и отлучить спартак от кубка России.
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