Директор «Енисея»: «Приложим все усилия для победы над „Спартаком“»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Кубка России против «Спартака».

Ждем интересного футбола, думаю, будет захватывающая игра. Это кубковый матч, учитывая, что мы играем в гостях, конечно, преимущество будет у «Спартака», но при этом мы однозначно рассчитываем на хороший футбол, и, конечно же, приложим все усилия для победы.

Запросов [от болельщиков] очень много, просчитать пока сложно, но у нас есть квота в 500 человек, я надеюсь, что мы ее заполним. Плюс мы в Красноярске организуем массовую поддержку — есть план мероприятий, который поможет нашим уважаемым болельщикам, не выезжая из Красноярска, ощутить атмосферу этого грандиозного матча.