Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2021/2022

Шикунов: «Не думаю, что „Енисей“ сможет удивить „Спартак“»

сегодня, 18:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей11.05.2022 в 19:30 Не начался

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Кубка России против «Енисея».

Для «Спартака» это важный матч, есть шанс реабилитироваться за чемпионат и выиграть Кубок России. Плюс команда одержала две победы подряд, это тоже должно сыграть свою роль.

Будущее Ваноли? Не знаю, пусть решают руководители клуба, которые ему платят зарплату. Конечно, я понимаю «Енисей, который, наверное, захочет удивить „Спартак“, но не думаю, что это удастся. Как ни крути, но уровни команд совершенно разные. „Спартак“ должен побеждать и выходить в финал.

Все новости
Директор «Енисея»: «Приложим все усилия для победы над „Спартаком“»
Сегодня, 17:58
Бояринцев: «„Енисей“ может преподнести сюрприз „Спартаку“»
Сегодня, 17:11
Керк: «Сейчас моё мнение — остаться в „Локомотиве“»
Сегодня, 16:16
Генич: «Слуцкий должен остаться в „Рубине“»
Сегодня, 15:28
Гранат: «„Динамо“ обязано побеждать в матче Кубка с „Аланией“»
Сегодня, 14:56
Изидор: «Я остаюсь в „Локомотиве“ на следующий сезон. Я люблю Россию!»
Сегодня, 14:07
Сортировать
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 21:03
В преддверии матчей между командами "Спартак" - "Енисея" и "Динамо" - "Алания" мы становимся свидетелями интересной борьбы внутри судейского комитета где уже её руководитель Ашот Хачатурянц заявил о намерении прекратить совмещение должностей президента РПЛ, руководителя Судейского комитета РФС и Экспертно-судейской комиссии РФС.

Но затем последовало заявление Глава РПЛ и судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о планах обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства Алексея Матюнина.
Арбитр Матюнин не прошел проверку на детекторе лжи? Согласно правилам РФС и договоренности с арбитрами мы не даем комментарии о проверке на полиграфе и ее результатах. Хочу еще раз подчеркнуть, что проверка на полиграфе является лишь опцией и не является главным или единственным критерием для принятия решения. Однако я могу сказать, что комплексная проверка в отношении судейства в матче «Химки» – «Крылья Советов» завершена. Установлено, что в ходе матча было допущено 9 существенных ошибок в пользу «Химок» и только одна в пользу «Крыльев Советов» (при счете 2:1 в пользу «Химок»). Подчеркиваю, что я говорю только о значимых для хода матча ошибках, которые влияют на результат матча.
И после вот таких разборках и разногласия внутри судейского корпуса всех рангах, начинаешь сомневаться в объективном содействие арбитров полуфинальных матчей на Кубка России. Может сразу перед матчем провести проверку всей бригаде арбитров на детекторе лжи, чтобы отбить у них охоту в корыстных целях испортить праздник болельщикам футбола, тем более в праздничные дни День Победы.
ABir
ABir
сегодня в 20:19
Главное начать , не откладывая, с первых минут
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:25
Енисею надо выбирать: либо Кубок, либо стыки за место РПЛ.
санек002
санек002
сегодня в 19:19
всё возможно в наше время!на то он и Спартак!
Чист
Чист
сегодня в 19:04
финал Алания Енисей если игра будет честная - лишь бы судьи как обычно не ошибались в пользу столицы
Чист
Чист
сегодня в 19:00
по мне в финале будут играть Алания с Енисеем - удачи им
1 984
1 984
сегодня в 18:57
Согласен, удивить не получится. Я, например, не удивлюсь победе сибиряков.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:54
Ну тут бабка на двое сказала....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:45
Ещё как может удивить.
протон
протон
сегодня в 18:38
То чувство, что Енисей удивит Спартак.
Cat01
Cat01
сегодня в 18:35
Спартак уже в финале
beefs
beefs
сегодня в 18:28
сейчас все возможно...
Futurista
Futurista
сегодня в 18:25
Спартак сможет удавить Енисей...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:22
Сколько же их! ЗнатоГов!
lotsman
lotsman
сегодня в 18:22
Почему? Ещё как удивит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 