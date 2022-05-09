Шикунов: «Не думаю, что „Енисей“ сможет удивить „Спартак“»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Кубка России против «Енисея».

Для «Спартака» это важный матч, есть шанс реабилитироваться за чемпионат и выиграть Кубок России. Плюс команда одержала две победы подряд, это тоже должно сыграть свою роль.

Будущее Ваноли? Не знаю, пусть решают руководители клуба, которые ему платят зарплату. Конечно, я понимаю «Енисей, который, наверное, захочет удивить „Спартак“, но не думаю, что это удастся. Как ни крути, но уровни команд совершенно разные. „Спартак“ должен побеждать и выходить в финал.