Шикунов: «Не думаю, что „Енисей“ сможет удивить „Спартак“»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Кубка России против «Енисея».
Для «Спартака» это важный матч, есть шанс реабилитироваться за чемпионат и выиграть Кубок России. Плюс команда одержала две победы подряд, это тоже должно сыграть свою роль.
Будущее Ваноли? Не знаю, пусть решают руководители клуба, которые ему платят зарплату. Конечно, я понимаю «Енисей, который, наверное, захочет удивить „Спартак“, но не думаю, что это удастся. Как ни крути, но уровни команд совершенно разные. „Спартак“ должен побеждать и выходить в финал.
Но затем последовало заявление Глава РПЛ и судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о планах обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства Алексея Матюнина.
Арбитр Матюнин не прошел проверку на детекторе лжи? Согласно правилам РФС и договоренности с арбитрами мы не даем комментарии о проверке на полиграфе и ее результатах. Хочу еще раз подчеркнуть, что проверка на полиграфе является лишь опцией и не является главным или единственным критерием для принятия решения. Однако я могу сказать, что комплексная проверка в отношении судейства в матче «Химки» – «Крылья Советов» завершена. Установлено, что в ходе матча было допущено 9 существенных ошибок в пользу «Химок» и только одна в пользу «Крыльев Советов» (при счете 2:1 в пользу «Химок»). Подчеркиваю, что я говорю только о значимых для хода матча ошибках, которые влияют на результат матча.
И после вот таких разборках и разногласия внутри судейского корпуса всех рангах, начинаешь сомневаться в объективном содействие арбитров полуфинальных матчей на Кубка России. Может сразу перед матчем провести проверку всей бригаде арбитров на детекторе лжи, чтобы отбить у них охоту в корыстных целях испортить праздник болельщикам футбола, тем более в праздничные дни День Победы.
Но затем последовало заявление Глава РПЛ и судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о планах обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства Алексея Матюнина.
Арбитр Матюнин не прошел проверку на детекторе лжи? Согласно правилам РФС и договоренности с арбитрами мы не даем комментарии о проверке на полиграфе и ее результатах. Хочу еще раз подчеркнуть, что проверка на полиграфе является лишь опцией и не является главным или единственным критерием для принятия решения. Однако я могу сказать, что комплексная проверка в отношении судейства в матче «Химки» – «Крылья Советов» завершена. Установлено, что в ходе матча было допущено 9 существенных ошибок в пользу «Химок» и только одна в пользу «Крыльев Советов» (при счете 2:1 в пользу «Химок»). Подчеркиваю, что я говорю только о значимых для хода матча ошибках, которые влияют на результат матча.
И после вот таких разборках и разногласия внутри судейского корпуса всех рангах, начинаешь сомневаться в объективном содействие арбитров полуфинальных матчей на Кубка России. Может сразу перед матчем провести проверку всей бригаде арбитров на детекторе лжи, чтобы отбить у них охоту в корыстных целях испортить праздник болельщикам футбола, тем более в праздничные дни День Победы.