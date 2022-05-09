Мостовой уверен, что «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящих матчах полуфиналов Кубка России, где «Спартак» сыграет с «Енисеем», а «Динамо» встретится с «Аланией».

«Динамо» — фаворит. Играть будут в Москве. Думаю, завтра мы увидим «Динамо» более внятным. В последнее время что «Динамо», что ЦСКА превратились в посредственные команды. Завтра домашний полуфинал, поэтому должны бросить все свои силы. Ясно, что «Алания» будет пытаться: для них это матч всей жизни. Но «Динамо» по всем качествам должно превзойти. У «Спартака» всё то же самое. Я не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» и «Спартак» проиграли дома.