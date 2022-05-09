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Мостовой уверен, что «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России

вчера, 22:26

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящих матчах полуфиналов Кубка России, где «Спартак» сыграет с «Енисеем», а «Динамо» встретится с «Аланией».

«Динамо» — фаворит. Играть будут в Москве. Думаю, завтра мы увидим «Динамо» более внятным. В последнее время что «Динамо», что ЦСКА превратились в посредственные команды. Завтра домашний полуфинал, поэтому должны бросить все свои силы. Ясно, что «Алания» будет пытаться: для них это матч всей жизни. Но «Динамо» по всем качествам должно превзойти. У «Спартака» всё то же самое. Я не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» и «Спартак» проиграли дома.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:43
Это самый реалистический прогноз на финал. А для проигравших в полуфинале можно предусмотреть матч за малый кубок.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:20
Команды, претендующие на право играть в РПЛ, а Алания и Енисей, как раз ведут борьбу за возможность изменить свой статус на следующий сезон, вполне могут продолжить удивлять футбольную общественность страны. А учитывая крайне нестабильную игру обоих московских клубов и Шварцу и Ваноли придётся уделить особое внимание не только выбору правильной тактики на матч, но и дополнительно поработать над психологическим настроем игроков. Иначе даже боюсь представить, какой шквал критики их ждёт в случае вылета от команд, играющих в настоящее время в ФНЛ.

И очень надеюсь, что после полуфиналов не придётся обсуждать работу судейских бригад, как в поле, так и на VAR, пусть побеждают в честной бескомпромиссной борьбе. Болейте за своих, а не против чужих!
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 23:10
Обе команды достойны,но до финала надо дойти,Динамо конечно фаворит,но и оно как то подсело по игре, у Спартака тренер инородное тело,расчитывать можно только на кураж и везение.
Шуnя771
Шуnя771 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 23:00
Баскетбол...?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:59
Есть большая вероятность, что в финале не только Спартак сыграет с Динамо, но и возьмет Кубок...
sv_1969
sv_1969 ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 22:48
Уверяю Вас и в московском регионе не все хотят финал КБ-Динамо
beefs
beefs
вчера в 22:41
Было бы интересно посмотреть в финале Алания -Енисей...
BDA81
BDA81
вчера в 22:40, ред.
И этот туда же ))) Да вся Алания наверное жаждет увидеть свой клуб в финале. Да и Сибирь наверное тоже будет болеть за своих. Так что уже получаеться больше в двух регионах страны захотят увидеть свои клубы,чем одна Москва два клуба. И буду надеяться что именно Алания и Енисей будут в финале,так как больше этого заслуживают!
Loko57
Loko57
вчера в 22:36
Ну посмотрим!
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