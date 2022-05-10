Терехов: «Сейчас все мысли — об оставшихся двух турах»

Футболист «Сочи» поделился эмоциями от возможного завоевания «серебра» его командой по окончании текущего сезона РПЛ .

Для меня это первая медаль в РПЛ . Но я выигрывал вторую лигу, дважды побеждал в первой. Так что для меня выигрывать медали не впервой. Но, думаю, любому спортсмену хочется внести свою фамилию в историю чемпионата России, выиграть медаль. Это — на всю жизнь.

Есть ли у «Сочи» шанс побороться за чемпионство с «Зенитом» в следующем сезоне? Я думаю, всё возможно. Почему нет? Всё зависит как от нас, так и от руководства. Но так далеко заглядывать нет смысла, потому что никто не знает, какой будет следующий сезон. Сейчас все мысли — об оставшихся двух турах.