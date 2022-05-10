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Терехов: «Сейчас все мысли — об оставшихся двух турах»

сегодня, 09:02

Футболист «Сочи» Сергей Терехов поделился эмоциями от возможного завоевания «серебра» его командой по окончании текущего сезона РПЛ.

Для меня это первая медаль в РПЛ. Но я выигрывал вторую лигу, дважды побеждал в первой. Так что для меня выигрывать медали не впервой. Но, думаю, любому спортсмену хочется внести свою фамилию в историю чемпионата России, выиграть медаль. Это — на всю жизнь.

Есть ли у «Сочи» шанс побороться за чемпионство с «Зенитом» в следующем сезоне? Я думаю, всё возможно. Почему нет? Всё зависит как от нас, так и от руководства. Но так далеко заглядывать нет смысла, потому что никто не знает, какой будет следующий сезон. Сейчас все мысли — об оставшихся двух турах.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:07
Ну если Федотов останется, а клуб ещё усилится парой классных игроков, то вполне могут навязать конкуренцию
ОПС
ОПС
сегодня в 10:29
Туры будут интересными.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:50
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 09:38
    Очень важные игры?!!!
    asraeil
    asraeil
    сегодня в 09:29
    Нужно занимать второе место кровь из носа
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 09:19
    Надо брать серебро - заслужили! Плюшевое Динамо надо так же на выезде легко обыграть, как и ЦСКА.
    1 984
    1 984
    сегодня в 09:16
    Всё в ваших руках.
    ABir
    ABir
    сегодня в 09:11
    Серебро будет разыграно в очной встрече с Динамо
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