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Финал Евро-2024 состоится в Берлине

сегодня, 18:30

Исполнительный комитет провел сегодня заседание в Вене, где одобрил расписание матчей финальной стадии Евро-2024. Чемпионат пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти городах Германии.

Матч открытия состоится на «Арена Мюнхен» в столице Баварии, а финальный поединок — на берлинском «Олимпиаштадион».

Впервые в списке критериев в регламенте турнира появились требования к устойчивому развитию. Организаторами было образовано три региональных кластера: «север/северо-восток» (Берлин, Гамбург, Лейпциг), «запад» (Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Кельн) и «юг» (Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт).

Матчи в каждой группе пройдут на стадионах не более чем двух кластеров, что снизит для команд и болельщиков дальность переездов между городами. Это также способствует использованию на групповом этапе сборными автобусов или поездов для переездов с базы на стадион.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 19:27
ещё не известно, где в 24 году будет финишировать российская армия...
asraeil
asraeil
сегодня в 19:12
Флаг им в руки, чтобы.... не болтался
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 18:51
О Берлин, Берлин.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 18:46
Турнир состоится ..... если будет электричество !!! ))))))))))))))))))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 18:31
В 1945 году финал тоже в Берлине состоялся....
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 18:31
Ну и ладно.
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