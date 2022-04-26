Финал Кубка России состоится в «Лужниках»

Пресс-служба РФС объявила место проведения финала Кубка России.
Решающий матч этого сезона состоится 29 мая в «Лужниках».
Информация о билетной программе и телетрансляциях будет опубликована дополнительно.
Пресс-служба РФС объявила место проведения финала Кубка России.
Решающий матч этого сезона состоится 29 мая в «Лужниках».
Информация о билетной программе и телетрансляциях будет опубликована дополнительно.
Организаторы надеются, что на такой матч придёт много зрителей, возможно так и будет.
Но хочется спросить у организаторов, а если в финал пробьются Алания и Енисей.
Сколько болельщиков приедет с северного Кавказа и из Сибири?
Не в обиду к этим командам, но они будут играть при пустом стадионе.
Москвичи не пойдут на эти команды.
Думаю надо было ещё предусмотреть резервный стадион, а лучше даже два и в случае попадания хотя бы одной из этих команд, перенести поближе к их региону.
Но у нас как всегда всё продуманно и кто то где то решил, что в финал выйдут Динамо и Спартак, но чудеса случаются.
Организаторы надеются, что на такой матч придёт много зрителей, возможно так и будет.
Но хочется спросить у организаторов, а если в финал пробьются Алания и Енисей.
Сколько болельщиков приедет с северного Кавказа и из Сибири?
Не в обиду к этим командам, но они будут играть при пустом стадионе.
Москвичи не пойдут на эти команды.
Думаю надо было ещё предусмотреть резервный стадион, а лучше даже два и в случае попадания хотя бы одной из этих команд, перенести поближе к их региону.
Но у нас как всегда всё продуманно и кто то где то решил, что в финал выйдут Динамо и Спартак, но чудеса случаются.