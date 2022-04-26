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Финал Кубка России состоится в «Лужниках»

вчера, 19:06

Пресс-служба РФС объявила место проведения финала Кубка России.

Решающий матч этого сезона состоится 29 мая в «Лужниках».

Информация о билетной программе и телетрансляциях будет опубликована дополнительно.

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Все комментарии
qs9r6ht2j49u
qs9r6ht2j49u
сегодня в 04:18
Это очень хорошо для дерби
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:04, ред.
Событие года.....!!!!!!
Динамо - Спартак
Матч за 3-е место в Кубке в Лужниках !!!!!!

Бронза Кубка - тоже Титул !!!!!
Кто сильней - Шварц или Юбилей ???

Отгадай,с 6-ти попыток победителей полуфиналов - если матч будет в Лужниках !!
Кто выйдет победителем из народно-полицейского дерби ??
Кто король падений в штрафной - Смолов или Соболев ???
Матч - ради которого Ваноли и притворился тренером !!!
Не пропустите матч билеты на который напечатали ещё в декабре !!!!!
Кто не обыграв Зенит может оказаться выше него в турнире ??
Не Ямало-Ненецкий - а Итало-Немецкий тренерский триллер !!
Смотрите в мае...во всех Лужниках страны !!!!!!!!
Матч ради которого наверное и построили Лужники !!!!!
Это у плохих жеребьёвщиков МС и Реал встречаются в полуфинале - у правильных жеребьёвщиков Динамо и Спартак встречаются только после полуфиналов..)))
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:16
Игорь, я приношу свои извинения, одна команда из ПЛ была в кубке у Динамо- Н.Новгород.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:13
Моё Почтение!!!
Даже не знаю, что Вам сказать. Сложная конспирология. Возможны, Вы правы. Не хочу ничего ни утверждать, ни отрицать. Ответ дадут- грядущие события....
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:07
Игорь, ты этим роликом, задел самые больные струны моей души. Неравнодушен я к ушедшему времени и к той эпохе.
А насчёт Динамо, так я ведь сознательно отказался от боления за некогда любимый и родной клуб. Причины отказа- я указал ниже.....
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:03
А как вам версия, что есть сговор: Зенит - чемпион, а СпаМ, в столетний юбилей, обладатель Кубка? Может поэтому Зенит и выбыл из борьбы за Кубок. Ну, а ДМ и серебряных медалей хватит...
санек002
санек002 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 21:58
а так и будет!алания-енисей в финале !
cska1948
cska1948 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 21:52
Да не будет ни каких чудес! Вон, Енисей со СпаМом играет в 23:30 по Красноярскому времени! Думаете это случайно? А я думаю, что всё продумано и в Лужниках, в финале СпаМ уж точно будет.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:50
Именно всё то что я хотел сказать, но ввиду своего хорошего отношения к клубу Динамо, не стал говорить.

А к всему тому что сейчас происходит, незнаю почему но, вспомнился отрывок и песня из Великого фильма "Щит и меч ". Может уже давно пора всё пере осмыслить, от А до Я ! И это во всём !
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:27, ред.
Приветище, Дружище!!! Здоровья тебе!!!
Подписываюсь под каждым словом!!! Понять тебя, могут только адекватные болельщики Спартака и Динамо. Конечно, всё и готовится к финалу московских клубов. Когда ещё, такое будет. Ты посмотри на весь кубковый путь Динамо: ни одной команды из ПЛ. Случайность? Не думаю. Даже Спартак свели с ЦСКА. Уверен, без судейского скандала полуфиналы не закончатся. Больше того, вполне допускаю, что в игре Динамо-Алания, в составе гостей будет удаление и хорошо, если только одно. Также, допускаю назначение пенальти в ворота Алании, и хорошо, если только одного. Игорь, ко всему этому, мы должны были бы уже привыкнуть. Обидно? Конечно, но по другому не получается, к огромному моему сожалению.....
berda2003
berda2003
вчера в 21:05
кто б сомневался, и сыграют там две московские команды,... ну, так совпало, случайно...
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:04
Привет дружище, от души.
Но в сегодняшнем посте которые уже кто-то из всея Руси хозяевов решил что в финальном матче будут играть команды Москвы, Динамо и Спартак, и это будет к столетию клуба Спартак, лично для меня это вызывает не только отторжение, но и огромное сомнение в спортивном принципе сего действа . Со всех теле ,радио и даже утюгов звучит имя Спартак и Динамо, финал кубка России. Судейский комитет и корпус который будет обслуживать эти полуфиналы даже этими заранее сплонированными актами , чисто психологически не смогут противодействовать этому деянию всех чиновников футбольного и около футбольного хозяйства. Хочу пожелать Енисею и Алании сделать всё, от них зависящее и показать такой футбол который может перебить весь этот судейско - чиновничьий произвол , который сто процентов будет присутствовать в этих двух полуфинальных матчах . На мой субъективный взгляд. Всем Добра.
Capral
Capral ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 20:27
Ничего не имею против, но, суровая реальность говорит об обратном....
Gahi
Gahi ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:19
Вы знаете надежда всегда должна быть, тем более когда команда "Зенит" вылетела из Кубка России. Хотя многие предполагали что они способны выиграть в этом сезоне как Чемпионат так и Кубок, но они даже не попали в полуфинал. Но хотелось бы чтобы полуфиналы и финал прошли в спортивной и в справедливой борьбе, без судейских ошибок в пользу РПЛ. Тем более когда будет отсутствовать система ВАР по определённым обстоятельствам, что может в таком случае помочь импровизировать арбитрам трактовки правил под определённый интерес хозяев поля. Будем надеяться что праздник футбола всё-таки получится и ничего не сможет его испортить. Удачи
lotsman
lotsman
вчера в 20:18
Заранее решили, что в финале будут Спартак - Динамо.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:59
А участники финала кто будет ?
В РФС наверное тоже решили ?
Capral
Capral ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 19:54
Зря ждёте. Не позволят случиться такому финалу.
Gahi
Gahi
вчера в 19:51
Ждём финала "Енисей" и "Алания", это событие стало бы историческим для команд. Алания уже играла в финали 2011 году и уступила тогда в упорной борьбе ЦСКА 2-1, а вот для "Енисея" выход в полуфинал Кубка России это уже исторический факт. Так что настал тот самый исторический момент когда на горизонте должен появиться новый обладатель Кубка России из лучшей Лиги Мира ФНЛ.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:45
Выбором стадиона послужило предпологаемое московское дерби и ничего другого.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:39, ред.
Выбором "Лужников" послужило то обстоятельство, что главный стадион страны бОльшую часть сезона простаивает без дела. Чтобы как-то загрузить его, хотя это смешно звучит - "загрузить" - при одном матче в сезон. Меня интересует, чем занимается на комплексе обслуживающий персонал, а это добрая сотня человек (ответ пользователю "Звезда...").
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 19:32
Только наличие Спартака в финале соберёт полные Лужники, причём независимо от соперника. Динамо в финале соберёт половину, а ФНЛовцы...... Ну там проще в коробку во дворе рядом с Лужей перенести, чтобы хоть как-то видимость посещения создалась.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:29
Московский финал
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:28
Я за финал клубов ФНЛ.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:28
Скорее всего выбором Лужников послужило, то, что ожидается финал Спартак-Динамо старейшее из существующих российских и московских дерби.
Организаторы надеются, что на такой матч придёт много зрителей, возможно так и будет.
Но хочется спросить у организаторов, а если в финал пробьются Алания и Енисей.
Сколько болельщиков приедет с северного Кавказа и из Сибири?
Не в обиду к этим командам, но они будут играть при пустом стадионе.
Москвичи не пойдут на эти команды.
Думаю надо было ещё предусмотреть резервный стадион, а лучше даже два и в случае попадания хотя бы одной из этих команд, перенести поближе к их региону.
Но у нас как всегда всё продуманно и кто то где то решил, что в финал выйдут Динамо и Спартак, но чудеса случаются.
Capral
Capral
вчера в 19:23
Естественно, Лужники готовят к игре Спартак-Динамо. Кто бы сомневался.
ДСА
ДСА
вчера в 19:12
Надо же стадион как-то использовать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:08
Желаю Алании и Енисею выйти в финал))
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