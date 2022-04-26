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Стало известно время начала матчей 1/2 финала Кубка России

вчера, 19:32

Пресс-служба РФС выложила расписание полуфинальных матчей Кубка России.

«Динамо» — «Алания» сыграют 10 мая в 16:30, а «Спартак» примет «Енисей» 11 мая в 19:30 (время в обоих поединках московское).

Финал турнира состоится в «Лужниках».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:38
Ожидание: Динамо - Спартак
Реальность: Алания - Енисей
cska1948
cska1948
вчера в 21:43
Если не ошибаюсь 19:30 по Москве, это 23:30 в Красноярске. И кто скажет, что ТАКОЕ время назначено не специально для того чтобы СпаМ выиграл. Удивлён, почему ребята из Тарасовки не возмущаются?
112910415
112910415
вчера в 20:01
будет интересно
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:32
С нетерпением ждём!
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