Стало известно время начала матчей 1/2 финала Кубка России

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вчера, 19:32

Пресс-служба РФС выложила расписание полуфинальных матчей Кубка России.

«Динамо» — «Алания» сыграют 10 мая в 16:30, а «Спартак» примет «Енисей» 11 мая в 19:30 (время в обоих поединках московское).

Финал турнира состоится в «Лужниках».