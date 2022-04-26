Стало известно время начала матчей 1/2 финала Кубка России

Пресс-служба РФС выложила расписание полуфинальных матчей Кубка России.
«Динамо» — «Алания» сыграют 10 мая в 16:30, а «Спартак» примет «Енисей» 11 мая в 19:30 (время в обоих поединках московское).
Финал турнира состоится в «Лужниках».
Пресс-служба РФС выложила расписание полуфинальных матчей Кубка России.
«Динамо» — «Алания» сыграют 10 мая в 16:30, а «Спартак» примет «Енисей» 11 мая в 19:30 (время в обоих поединках московское).
Финал турнира состоится в «Лужниках».
Реальность: Алания - Енисей
Реальность: Алания - Енисей