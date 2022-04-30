Украина проведёт товарищеский матч с «Боруссией» М 11 мая

Сборная Украины проведет товарищеский матч с менхенгладбахской «Боруссией».
Встреча намечена в рамках подготовки украинской сборной к стыковому турниру ЧМ-2022 и состоится 11 мая на стадионе «Боруссия-Парк».
Национальная команда будут готовиться к матчу со 2 мая в тренировочном центре словенской федерации футбола возле Любляны.
Стыковая игра Украины против Шотландиии состоится 1 июня. Победитель пары встретится с Уэльсом 5 июня.
Боруссия не умеет в чакушки играть. )
Боруссия не умеет в чакушки играть. )
Немецкий клуб !
Немецкий клуб !