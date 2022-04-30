Украина проведёт товарищеский матч с «Боруссией» М 11 мая

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сегодня, 00:15

Сборная Украины проведет товарищеский матч с менхенгладбахской «Боруссией».

Встреча намечена в рамках подготовки украинской сборной к стыковому турниру ЧМ -2022 и состоится 11 мая на стадионе «Боруссия-Парк».

Национальная команда будут готовиться к матчу со 2 мая в тренировочном центре словенской федерации футбола возле Любляны.

Стыковая игра Украины против Шотландиии состоится 1 июня. Победитель пары встретится с Уэльсом 5 июня.