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Украина проведёт товарищеский матч с «Боруссией» М 11 мая

сегодня, 00:15

Сборная Украины проведет товарищеский матч с менхенгладбахской «Боруссией».

Встреча намечена в рамках подготовки украинской сборной к стыковому турниру ЧМ-2022 и состоится 11 мая на стадионе «Боруссия-Парк».

Национальная команда будут готовиться к матчу со 2 мая в тренировочном центре словенской федерации футбола возле Любляны.

Стыковая игра Украины против Шотландиии состоится 1 июня. Победитель пары встретится с Уэльсом 5 июня.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 07:57
Гоняют они давно, а вот в ничью наврядли.
Боруссия не умеет в чакушки играть. )
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 03:19
Они сгоняют ничью
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:25
Я думаю Боруссия разберёт их на атомы .
Немецкий клуб !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:17
Удачи Боруссии!
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