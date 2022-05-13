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Стало известно, какую сумму заработает победитель Кубка России

сегодня, 12:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо29.05.2022 Не начался

Генеральный директор букмекерской компании БЕТСИТИ Юрий Нестеров заявил, что победитель финала Кубка России заработает 40 млн рублей, а проигравшая команда — 10 млн рублей.

Фонд турнира — 150 млн рублей, его удалось увеличить в 16 раз совместно с РФС.

В финале Кубка России 29 мая встретятся «Спартак» и «Динамо».

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 15:15
Турнир состоит только из финала, или есть другие участники?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:57
Обычно проигравшие ничего не получает а тут для спартака придумали хоть какой то бонус.
vinyardrip
vinyardrip ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 13:50
От вас уже давно ничего не скрывают, однако zасранцы везде. Продолжаем
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:44
Правильно. Не в деньгах счастье))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:35
Стольник все таки зажали, на отпуск себе оставили???
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 13:33
Это не важно.
beefs
beefs
сегодня в 13:32
а 100 на организацию???
FenixSL
FenixSL ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 13:26
посмотри на зп наших ТОПОВ
и поймешь что суммы просто смешные)
FenixSL
FenixSL
сегодня в 13:25
15% скидка от компании forward и demix достанется призерам
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:21
Фонд турнира - 150 лямов. Победителю - 40 лямов, финалисту - 10. И 100 лямов в стандартный распил. Уже даже ничего не скрывается, типа, всё нормально, так и надо!
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 13:19
То есть раньше победитель получал чуть более 9 млн?
Печально, это примерная месячная зарплата средненького российского футболиста. Интересно было бы посмотреть призовые в других странах
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:15
Ну ребятам хватит после победы пивка попить !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:15
Не Лига Чемпионов конечно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:09
Впечатление, что ждали состав финалистов. На возможный ФНЛ-ный финал могли быть другие цифры...
azkw6p7pkxru
azkw6p7pkxru
сегодня в 13:04
Не помешает Спартаку сорокет
Знатог
Знатог
сегодня в 12:57
40 лимонов это на весь колхоз или на одного труженика?
альсато
альсато ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 12:57
хороший стимул-выиграть хоть что нибудь и где нибудь)))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:53
Хоррший стимул для учпстия и победы в этом турнире
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