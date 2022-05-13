Стало известно, какую сумму заработает победитель Кубка России

Генеральный директор букмекерской компании БЕТСИТИ Юрий Нестеров заявил, что победитель финала Кубка России заработает 40 млн рублей, а проигравшая команда — 10 млн рублей.
Фонд турнира — 150 млн рублей, его удалось увеличить в 16 раз совместно с РФС.
В финале Кубка России 29 мая встретятся «Спартак» и «Динамо».
и поймешь что суммы просто смешные)
и поймешь что суммы просто смешные)
Печально, это примерная месячная зарплата средненького российского футболиста. Интересно было бы посмотреть призовые в других странах
Печально, это примерная месячная зарплата средненького российского футболиста. Интересно было бы посмотреть призовые в других странах