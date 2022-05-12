«Раз такой порядок цен – что сделать?» Лещук — о зарплатах в футболе

Голкипер «Динамо» высказался о зарплатах футболистов.

После прошлых интервью меня уже называли лимитчиком? Странно, ведь не могу сказать, что я из тех, кто шикует и много тратит. Да и вообще, подойди к любому человеку – он, что, откажется от той зарплаты, которая ему положена? Скажет: «Извините, не буду получать столько»?

Раз такой порядок цен в футболе – что сделать? Я свою работу делаю честно. Как умею и как могу.

А что касается трат… Важно распоряжаться деньгами с умом. Кто-то пропивает, прогуливает свою зарплату, кто-то сольет в бутиках.

Покупаю ли я шмотки? Раньше у меня был контракт с Nike, одевался в то, что присылали. Сейчас в основном покупаю одежду в обычных магазинах. Дорогие вещи – только в редких случаях. На день рождения агент подарил сертификат ЦУМа на несколько вещей. Подумал, что, если бы покупал в простом торговом центре, хватило бы на полгардероба.

К шоппингу я очень спокойно отношусь. Зарплату в последнее время вкладывал в дом. Только малая часть – на жизнь.