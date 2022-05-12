Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» потеряет 500 млн рублей из-за прекращения сотрудничества с Nike

сегодня, 14:45

«Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с брендом экипировки Nike. По данным телеграм-канала «Мутко против», московский клуб потеряет около 500 млн рублей.

По моим данным, московский «Спартак» недосчитается около 500 миллионов рублей в год из-за разрыва контракта с Nike. Теперь клуб ищет нового технического спонсора.

Все новости
«Лутон Таун» потратил на состав 1.5 млн фунтов. Клуб может выйти в АПЛ
10 мая
«За „Манчестер Сити“ играют только ради денег». Легенда МЮ обозвал соседей «денежным мешком»
10 маяВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии6
Месси станет амбассадором Саудовской Аравии
10 мая
Дорогущие англичане – уязвимость клубов из Манчестера. За Магуайра и Грилиша переплатили
08 маяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии9
Сделка на почти 5 миллиардов евро. «Челси» продают американским бизнесменам
07 маяВадим Багров в блоге Футбол и деньги
Официально«Челси» подтвердил покупку клуба американским бизнесменом
07 мая
Сортировать
Все комментарии
Сидор новый
Сидор новый
сегодня в 17:50
Печально, но не смертельно
sir_Alex
sir_Alex ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 16:00
она самая 😂
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:39
Гдето потеряет,гдето найдёт!
Bensurr
Bensurr
сегодня в 15:34
Давно пора наказать Россию
makkie
makkie
сегодня в 15:31
Невелика потеря!
Сейчас можно найти нового спонсора по производству спортивной экипировки, ничуть не хуже Nike - и деньги будут практически теми же.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:27
Самим надо шить, неужели не сможем???
ДСА
ДСА
сегодня в 15:19
Бедный-бедный несчастный Федун...
Alexnvr
Alexnvr ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 15:06
Во-во. Когда было всё хорошо и согласно всех строительных смет где появлялся Виталий "фром май харт" Мудко?
Сп62
Сп62 ответ Птица Феникс (раскрыть)
сегодня в 15:00
А когда было хорошо, где появляется Мутко.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:57
Федуну глубоко по барабану для него это копейки, на лукойле бензин на 4-5 рублей дороже чем на газпроме.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:54
Теперь фабрика Большевичка будет?...Ну найк и что ? Для меня допустим глубоко плевать на этот лейбл , его раньше хорошо китайцы подделывали в 90-х . Да и вообще форму шить может любой нормальный ипешник уважающий свой бизнес . А в России такие есть и довольно много . Они и на военку работают и на гражданку . Главное ткани и договора . А лейбл и в Африке лейбл, хотя там тоже плевать что на майке или трусах и какие шнурки у тебя в бутсах .

Скорее Спартак перейдет либо на испанскую Joma или на немецкий Jako.Эти страны особо нейтральны и не применяют особо тяжёлые санкции в отношении сотрудничества с клубами из РФ и поэтому я думаю что они могут воспользоваться этой нехорошей ситуацией.
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 14:53
Ну в этом контексте есть кто заменит найк. И как сказал Футуристо - всё равно всё шьётся в стране где 1,5лярда +/- жителей.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:50
Nike тоже придется искать покупателя на свои *овноступы...взаимные финансовые потери...ну ничего...Спартак купит форму у конкурента nike из дружественной нам азиатской страны...тем более все равно там все и отшивают...
asraeil
asraeil
сегодня в 14:47
Многовато конечно
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 14:47
Ну и плохо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 