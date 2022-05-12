«Спартак» потеряет 500 млн рублей из-за прекращения сотрудничества с Nike

«Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с брендом экипировки Nike. По данным телеграм-канала «Мутко против», московский клуб потеряет около 500 млн рублей.
По моим данным, московский «Спартак» недосчитается около 500 миллионов рублей в год из-за разрыва контракта с Nike. Теперь клуб ищет нового технического спонсора.
Скорее Спартак перейдет либо на испанскую Joma или на немецкий Jako.Эти страны особо нейтральны и не применяют особо тяжёлые санкции в отношении сотрудничества с клубами из РФ и поэтому я думаю что они могут воспользоваться этой нехорошей ситуацией.
Скорее Спартак перейдет либо на испанскую Joma или на немецкий Jako.Эти страны особо нейтральны и не применяют особо тяжёлые санкции в отношении сотрудничества с клубами из РФ и поэтому я думаю что они могут воспользоваться этой нехорошей ситуацией.