«Арсенал» получит поддержку от губернатора Тульской области

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил о том, что клуб получит финансовую поддержку в следующем сезоне.

Накануне оставшихся важнейших матчей чемпионата руководство клуба принял губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Состоялся достаточно продолжительный, конструктивный и обстоятельный разговор, во время которого мы услышали и справедливую критику, и определенные претензии. Это абсолютно логично в сегодняшней турнирной ситуации. Вместе с тем было получено подтверждение, что при любом развитии событий клуб не будет брошен и получит в следующем сезоне поддержку со стороны губернатора.