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«Арсенал» получит поддержку от губернатора Тульской области

сегодня, 10:50

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил о том, что клуб получит финансовую поддержку в следующем сезоне.

Накануне оставшихся важнейших матчей чемпионата руководство клуба принял губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Состоялся достаточно продолжительный, конструктивный и обстоятельный разговор, во время которого мы услышали и справедливую критику, и определенные претензии. Это абсолютно логично в сегодняшней турнирной ситуации. Вместе с тем было получено подтверждение, что при любом развитии событий клуб не будет брошен и получит в следующем сезоне поддержку со стороны губернатора.

Сейчас все силы необходимо направить на достижение максимального результата в предстоящих матчах чемпионата. Нужно сделать все, чтобы оставить команду в РПЛ. Мы, безусловно, благодарны за эту встречу в такой непростой момент, настроены на работу и призываем всех, кому дорог тульский «Арсенал», объединить усилия для достижения цели.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 11:34
От губернатора им неплохо бы получить волшебного пендаля, а денег хватает и от спонсоров.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:05
остановите кто-нибудь ФК Уэску!))
shlomo
shlomo
сегодня в 11:03
Хорошая новость....еще бы не вылететь в ФНЛ
drug01
drug01
сегодня в 10:51
Очень рад
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:51
Нужно сделать всё, что бы оставить команду в РПЛ....
Значит нужно куда-то занести чемоданчик.
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