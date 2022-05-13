«Арсенал» получит поддержку от губернатора Тульской области

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил о том, что клуб получит финансовую поддержку в следующем сезоне.
Накануне оставшихся важнейших матчей чемпионата руководство клуба принял губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Состоялся достаточно продолжительный, конструктивный и обстоятельный разговор, во время которого мы услышали и справедливую критику, и определенные претензии. Это абсолютно логично в сегодняшней турнирной ситуации. Вместе с тем было получено подтверждение, что при любом развитии событий клуб не будет брошен и получит в следующем сезоне поддержку со стороны губернатора.
Сейчас все силы необходимо направить на достижение максимального результата в предстоящих матчах чемпионата. Нужно сделать все, чтобы оставить команду в РПЛ. Мы, безусловно, благодарны за эту встречу в такой непростой момент, настроены на работу и призываем всех, кому дорог тульский «Арсенал», объединить усилия для достижения цели.
Значит нужно куда-то занести чемоданчик.
Значит нужно куда-то занести чемоданчик.