«За „Манчестер Сити“ играют только ради денег». Легенда МЮ обозвал соседей «денежным мешком»

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вчера, 16:31

Проверяем теорию чемпиона Англии.

В «Манчестер Юнайтед» зарплаты не ниже

Некоторые клубы пытаются сохранить в тайне оклады своих футболистов. Но благодаря свободной прессе в Великобритании все суммы – как трансферные, так и детали контрактов, становятся известными сразу после подписания. Можем точно сказать, что за «Брентфорд» играют не ради денег, там средний оклад на одного футболиста в районе полумиллиона фунтов, в РПЛ есть клубы, где показатели выше.

А вот самые богатые клубы Англии щедро оплачивают труд футболистов первого состава. По этому сезону есть целый массив данных. В одних таблицах включены премиальные, а в других только зарплата. И чаще всего «Манчестер Юнайтед» на первом месте, то есть они – главный «денежный мешок» в категории зарплат. Причина в контрактах Роналду, Погба и Де Хеа. Но Санчо, Варан и Рэшфорд тоже не за еду работают.

Понятно, что Де Брюйне, Грилиш и Стерлинг подписали с МС крутые контракты. Но лишь один источник насчитал суммарно большие расходы на зарплаты у футболистов Гвардиолы, чем у футболистов Сульшера и Рангника. До прихода Криштиану «Манчестер Сити» чуть опережал соседей, а теперь немного им уступает. Допущение Эвра, что в команду Гвардиолы идут только ради денег, разбивается о цифры и факты.

Много платят также в «Ливерпуле», «Челси» и МЮ . У «Арсенала» расходы на футболистов огромные, хотя в составе молодые люди. В АПЛ всюду богачи. Например, у «Вест Хэма» на шикарном контракте Ярмоленко (115 тысяч фунтов в неделю), а у «Кристал Пэлас» много получает Вилфрид Заха (130 тысяч фунтов за семь дней). «Челси» платит Вернеру 240 тысяч, а Лукаку получает 325 тысяч в неделю, хотя оба форварда не сделали «Челси» претендентом на чемпионство.

«Сити» выигрывает трофеи, в отличие от соседа

Де Брюйне, Бернарду, Диаш и Родри прибавили у Гвардиола. Так что Эвра стоит задать вопрос, зачем идти в МЮ ? В «театре грез» поселились разочарования. Роналду пришлось убеждать, чтобы прошлым летом отказался от предложения «Манчестер Сити», куда его звали после срыва сделки с Кейном. А теперь сестра Криштиану лайкает посты на тему его ухода из состава «красных дьяволов». На старом-новом месте Роналду вместе с МЮ разгромно уступил «Брайтону» и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» проиграл «Реалу» в эпичном полуфинале, что в Европе случалось почти со всеми большими клубами за последние годы, такова природа «Мадрида». Но это комплимент «сливочным», а не доказательство, будто в «Манчестер Сити» играют только ради денег. Неправда, давно уже прошли фазу становления, как «Челси» на старте с Абрамовичем. Да и «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» доминировали в АПЛ не потому, что были нищими.

Фергюсон переплачивал за юных Роналду и Руни. Венгер находил деньги и на Анелька, и на Анри. Также «Арсенал» благодаря финансовым возможностям заманивает в свою школу крутых юных игроков, вроде Сеска. А в МЮ оказались молодые Пике и Погба. АПЛ всегда была лигой о деньгах, за что ее не все фанаты старой школы любили. Так что Эвра, когда сравнивает МС с ПСЖ , забывает, за кого сам играл – за богатый клуб, который поднялся за счет тех же ТВ-контрактов, что и остальные гранды в Англии.

Но теперь «Манчестер Сити» выигрывает внутренние трофеи, а для «Манчестер Юнайтед» победа в Лиге Европы стала непреодолимой вершиной. Гвардиола вылетел от «Реала», а Сульшер в прошлом году не смог обыграть Эмери. Сейчас любой талантливый футболист, выбирая между «Манчестер Сити» и их соседями, поставит на «горожан». Эрлинг Холанд – свежий пример. До «Боруссии» Д мог выбрать «Юнайтед», а сейчас идет в бывший клуб отца.

Гвардиола не Рангник, с ним мечтают работать

Говорят, что у Хосепа есть тайные аккаунты в социальных сетях. Легко поверить, что настолько дотошный человек анонимно следит за тем, что происходит в мире вокруг него. Хосеп проверяет, что пишут о его команде и конкурентах. Поэтому знает, что «Манчестер Сити» недолюбливают, а вот «Ливерпуль» в борьбе за чемпионство многие поддерживают. Хосеп давненько ревнует к обаятельности Клоппа.

Но это не значит, что Гвардиолу не ценят футболисты или проверенные эксперты. Для множества видных игроков испанец являлся аргументом при выборе клуба. Например, Зинченко не раз предлагали перейти в другие команды – например, в «Наполи», но Александр оставался в Манчестере, поскольку хотел работать с Гвардиолой. И хотя правильно подмечено, что характерных мастеров Хосеп недолюбливает, в его тренерском классе странно сомневаться.

Также очевидно, что в МЮ не шли ради тренера Магуайр, Ван-Биссака, Фред или Роналду. Всем им предлагали огромные деньги, «Лестеру» и «Шахтеру» переплатили за Гарри и Фреда. «Манчестер Сити» в этом плане тоже расточительный, Гвардиола не следит, чтобы трансферные суммы отвечали классу футболиста – Грилиш является хорошим примером, но в таком случае получается, что оба клуба из Манчестера – «денежные мешки».

Только у одного стабильный наставник с большим количеством побед, пускай и без успеха в Европе, а у другого – тренерская чехарда. Причем тен Хаг, если Рангник останется в МЮ и будет мешать Эрику развивать проект по собственным правилам, не обязательно добьется прогресса. А «Манчестер Сити» с Холандом будет близок к новому финалу Лиги чемпионов. Ни один фанат «Реала» не скажет, что англичане играли слабее, чем испанцы.

Но как правильно сравнивали еще до матча – в Лиге чемпионов номинальная сила не всегда на первом плане. МЮ Фергюсона был невероятно мощным, а уступал не только «Барселоне» в престижном турнире. Если бы легенда «Ливерпуля» подкалывала «Манчестер Сити» на тему расходов и зарплат, то троллинг имел бы смысл. Клопп тратит меньше денег, чем Гвардиола, а Салаху и Мане пока не выдали дикие контракты, хотя уже платят немало.