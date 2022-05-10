«Лутон Таун» потратил на состав 1.5 млн фунтов. Клуб может выйти в АПЛ

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сегодня, 16:42

В Чемпионшипе настала пора плей-офф за выход в АПЛ .

В полуфиналах сыграют:

«Лутон Таун» — «Хаддерсфилд»

«Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

Любопытно, что «Лутон Таун» потратил на свой состав гораздо меньше средств, чем остальные три клуба, претендующие на заветную путёвку.