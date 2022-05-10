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«Лутон Таун» потратил на состав 1.5 млн фунтов. Клуб может выйти в АПЛ

сегодня, 16:42

В Чемпионшипе настала пора плей-офф за выход в АПЛ.

В полуфиналах сыграют:

«Лутон Таун» — «Хаддерсфилд»

«Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

Любопытно, что «Лутон Таун» потратил на свой состав гораздо меньше средств, чем остальные три клуба, претендующие на заветную путёвку.

«Лутон Таун» потратил на состав 1.5 млн фунтов. Клуб может выйти в АПЛ

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:04
Скорей всего и выйдут, играют не плохо!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:50
Если окунутся в историю, то футбольный клуб "Лутон Таун" был образован 11 апреля 1885 года. Прозвище клуба, "the Hatters", отражает историческую связь Лутона с торговлей шляпами, которая была заметна там с 17 века. Первоначально прозвище было вариантом теперь редко встречающихся соломенных плетенок. Сторонников клуба также называют Шляпниками.

В этом сезоне Лутон Таун порадовал в Кубке Англии, где на старте первенства шляпники обыграли Харрогейт (4:0) и Кембридж Юнайтед (3:0), но на стадии 1/8 финала в упорной борьбе уступили Челси (2:3).

Что касается матча с Хаддерсфилдом, то эта игра на три исхода – обе команды достойны победы, при этом виктория нужна обоим. В трех последних очных матчах был зафиксирован мирный исход, чего нельзя исключать и в этой предстоящей дуэли, а там уже кому повезет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 17:45
Это очень даже интересно. Удачи желаю.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 17:27
Вроде у Фулхэма и деньги есть, только сразу вылетают
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 17:05
Надеюсь, у них получится. Очень полезный кейс для современного раздутого футбола.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:58
Посмотрим на них
beefs
beefs
сегодня в 16:44
Не все решают деньги...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:44
Значит никуда они не выйдут.
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