«Лутон Таун» потратил на состав 1.5 млн фунтов. Клуб может выйти в АПЛ

В Чемпионшипе настала пора плей-офф за выход в АПЛ.
В полуфиналах сыграют:
«Лутон Таун» — «Хаддерсфилд»
«Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест»
Любопытно, что «Лутон Таун» потратил на свой состав гораздо меньше средств, чем остальные три клуба, претендующие на заветную путёвку.
В этом сезоне Лутон Таун порадовал в Кубке Англии, где на старте первенства шляпники обыграли Харрогейт (4:0) и Кембридж Юнайтед (3:0), но на стадии 1/8 финала в упорной борьбе уступили Челси (2:3).
Что касается матча с Хаддерсфилдом, то эта игра на три исхода – обе команды достойны победы, при этом виктория нужна обоим. В трех последних очных матчах был зафиксирован мирный исход, чего нельзя исключать и в этой предстоящей дуэли, а там уже кому повезет.
В этом сезоне Лутон Таун порадовал в Кубке Англии, где на старте первенства шляпники обыграли Харрогейт (4:0) и Кембридж Юнайтед (3:0), но на стадии 1/8 финала в упорной борьбе уступили Челси (2:3).
Что касается матча с Хаддерсфилдом, то эта игра на три исхода – обе команды достойны победы, при этом виктория нужна обоим. В трех последних очных матчах был зафиксирован мирный исход, чего нельзя исключать и в этой предстоящей дуэли, а там уже кому повезет.