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Быстров: «Те, кто считает, что пенальти не было, не разбираются в футболе»

сегодня, 08:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о пенальти в недавнем матче команд в РПЛ (1:1).

Те, кто считает, что пенальти не было, не разбираются в футболе, их мнение не особо учитывается. Ерохин первый на мяче. Некоторые кричали, что Селихов добрался до мяча. Он снес Ерохина. Это был фол в пользу «Спартака». Судья сосредоточен на игре, он видит, что Ерохин проталкивает мяч и Селихов врезается в него. Если не фол, то что это?

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 12:07
"Ерохин первый на мяче" а в мяч почему то играет Селихов при чем в своей вратарской!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:45
Ыксперт быстров всегда выступает против спартака, видимо федун наследил ему.
альсато
альсато ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:16
)))))))
Anisovich
Anisovich
сегодня в 10:50
Гол там был сначала наичистейший.
Gahi
Gahi
сегодня в 10:19
«Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал?
Futurista
Futurista ответ Grabovsky (раскрыть)
сегодня в 10:16, ред.
Если не было пенальти, то Семак ответил уже...свободный удар тогда...

https://m.soccer.ru/news/1314908/semak-sergeycomments
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 10:12
Че спорить. Если не было пенальти то гол малкома защитывать надо.
Futurista
Futurista
сегодня в 10:01, ред.
Те кто считают, что Быстров разбирается в футболе, не разбираются в футболе...

"Если не фол, то что это?"...Это атака Ерохиным вратаря...кто там был первым на мяче чисто субьективные мнения...Ерохин вечно прет как танк на вратаря...
За справедливость
За справедливость
сегодня в 09:55, ред.
точно такой пенальти не поставил Иванов матче Сочи Спартак Зотов снес Понсе. Судьи как хотят так и трактуют эпизоды.
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
сегодня в 09:51
Был или не был - неважно, чисто судейский косяк, рано свистнул, не дал доиграть момент. В результате пенальти в пользу Спартака, чистый гол не засчитан, а пенальти еще забить надо. Хорошо, что справедливость восторжествовала.
izrafel
izrafel
сегодня в 09:46
В этот раз Володя прав
альсато
альсато
сегодня в 09:45
Володя Быстров-прав на 100%!...только (от себя) добавлю..не только не разбираются в футболе, но и не знают ПРАВИЛ футбольных!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:44
Я не разбераюсь, пенальти небыло!
Struhan
Struhan
сегодня в 09:18
да отняли гол у Малкома, вот что они сделали.
Cat01
Cat01
сегодня в 09:14
Быстров прав!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:00
Зареме только это не говорите. Расстроится леди...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:54
Один смотрит так а другой этак.
beefs
beefs
сегодня в 08:48
сколько людей столько мнений, это аксиома...
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