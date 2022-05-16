Быстров: «Те, кто считает, что пенальти не было, не разбираются в футболе»

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» высказался о пенальти в недавнем матче команд в РПЛ (1:1).

Те, кто считает, что пенальти не было, не разбираются в футболе, их мнение не особо учитывается. Ерохин первый на мяче. Некоторые кричали, что Селихов добрался до мяча. Он снес Ерохина. Это был фол в пользу «Спартака». Судья сосредоточен на игре, он видит, что Ерохин проталкивает мяч и Селихов врезается в него. Если не фол, то что это?