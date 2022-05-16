Быстров: «Те, кто считает, что пенальти не было, не разбираются в футболе»

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о пенальти в недавнем матче команд в РПЛ (1:1).
Те, кто считает, что пенальти не было, не разбираются в футболе, их мнение не особо учитывается. Ерохин первый на мяче. Некоторые кричали, что Селихов добрался до мяча. Он снес Ерохина. Это был фол в пользу «Спартака». Судья сосредоточен на игре, он видит, что Ерохин проталкивает мяч и Селихов врезается в него. Если не фол, то что это?
https://m.soccer.ru/news/1314908/semak-sergeycomments
https://m.soccer.ru/news/1314908/semak-sergeycomments
"Если не фол, то что это?"...Это атака Ерохиным вратаря...кто там был первым на мяче чисто субьективные мнения...Ерохин вечно прет как танк на вратаря...
"Если не фол, то что это?"...Это атака Ерохиным вратаря...кто там был первым на мяче чисто субьективные мнения...Ерохин вечно прет как танк на вратаря...