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Сафонов: «Непонятно, будут ли еврокубки, поэтому выходим побеждать»

сегодня, 07:10
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу над ЦСКА.

Во втором тайме сразу поменялась игра. Соперник стал играть более агрессивно в прессинге. Начали создавать давление, больше бить вперед. У них есть габаритные игроки, которые могут цепляться за мяч.

Наверное, мы чуть перестроили игру, поскольку не могли так спокойно контролировать мяч, как в первом тайме. Плюс постоянная борьба.

Знали, что мы соседи по таблице. Естественно, хотели выиграть. Непонятно, будут ли еврокубки. Нет смысла занимать седьмое место или четвертое, но все равно приятно. Поэтому мы выходим побеждать в каждом матче.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:40
Ещё одно унижение!
Gahi
Gahi
сегодня в 08:39
Прежде всего вы должны играть для своих болельщиков в этом и есть главный смысл. А в еврокубках прежде чем выходить играть, нужно уровень командной игры поднимать. Для начала поставьте цель внутри команды чтобы добиться успеха и стать чемпионами РПЛ. А для этого нужно сместить действующего победителя последних лет команду "Зенит" который каждый год участвует в Лиге Чемпионов УЕФА, вот вам мотивация и смысл игры, дерзайте. Удачи
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:36
Краснодару конечно повезло в данном конкретном матче, но жажда борьбы у молодых пацанов была запредельная. Выстояли, забили, победили. Молодцы.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:21
Всем понятно, что не будет еврокубков.
asraeil
asraeil
сегодня в 08:20
Играйте, выигрывайте и набирайтесь опыта
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 08:12
Всегда нужно так играть, и верить.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 08:09
Хороший настрой.
beefs
beefs
сегодня в 08:07
все правильно, молодцы, так держать...
lotsman
lotsman
сегодня в 08:06
Кубки кубками, а во внутреннем чемпе надо играть и добиваться победы.
1 984
1 984
сегодня в 08:06
В этом году не будет.
Aleks365
Aleks365
сегодня в 08:01
Будут конешно еврокубки, сезон 2023/2024
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:54
Молодёжь играет а остальным только бабло.
Футбозритель
Футбозритель
сегодня в 07:53
Жаль, конечно, что еврокубки теперь в далёком будущем. У Галицкого забрали одну мечту, а перспективные воспитаники Академии Краснодар будут искать карьеру за границей, хотя могли бы играть в Сборной России.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:44
Не зря Галицкий академию строил и развивал, как в воду глядел
ОПС
ОПС
сегодня в 07:43
Ну и правильно.
monah-10
monah-10
сегодня в 07:39
Да не будет никаких еврокубков, как минимум несколько лет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:23
Почему Краснодар не боится выпускать молодежь, а наш Лексей с упрямством ставит бесполезного Заболотного в основу. Ведь толку от него ноль, одни потери. Почему бы не дать шанс Яковлеву??? Хуже бы точно не было.
Бычки доказали , что молодость - это нестрашно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:21
Правильно сказал Матвей
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:20
Стараться надо в каждом матче.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:17
Так то печально, конечно, без ЕК. Смысл стараться занять места в зоне ЕК теряется на 100%. Только 1е место и осталось, а оно у нас занято).
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:17
Не плохо и Сочи с Динамо помогли
izrafel
izrafel
сегодня в 07:17
Хорошо что забили и главное что не пропустили
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:12
Молодцы Быки...хороший настрой
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