Сафонов: «Непонятно, будут ли еврокубки, поэтому выходим побеждать»

Голкипер «Краснодара» прокомментировал победу над ЦСКА .

Во втором тайме сразу поменялась игра. Соперник стал играть более агрессивно в прессинге. Начали создавать давление, больше бить вперед. У них есть габаритные игроки, которые могут цепляться за мяч.

Наверное, мы чуть перестроили игру, поскольку не могли так спокойно контролировать мяч, как в первом тайме. Плюс постоянная борьба.

Знали, что мы соседи по таблице. Естественно, хотели выиграть. Непонятно, будут ли еврокубки. Нет смысла занимать седьмое место или четвертое, но все равно приятно. Поэтому мы выходим побеждать в каждом матче.