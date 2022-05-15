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Орлов: «Дзюба — легенда „Спартака“, а не „Зенита“»

сегодня, 22:52

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном уходе из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы.

Расставание с Дзюбой не станет большим событием для Петербурга. Уже все понимают, что ему пора уходить из «Зенита».

Он легенда спартаковского клуба. Последние два года фанаты на «Вираже» освистывают его фамилию при объявлении состава. Уход Дзюбы не станет потерей — команда уже несколько месяцев фактически играет без него. В игре со «Спартаком» вышел на замену и тоже ничего не смог сделать. Он уже маломаневренный нападающий, не игрок основного состава.

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Все комментарии
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 23:38
Вот так, играл хорошо, забивал много, но никто не хочет, чтоб его ассоциировали со своей командой. В Питере свистят, в Москве свистят. Отличный пример для молодежи как делать не надо
Верг
Верг
сегодня в 23:29
Легенда порнхуба в разделе мастурбейшн
Zak11
Zak11
сегодня в 23:24
Нет, он легенда именно Зенита. Я не хочу чтобы этого человека причисляли к Спартаку. Он не спартаковец.
Палыч82
Палыч82
сегодня в 23:06
Геннадий Сергеевич научился в троллинг?)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 23:02
Геша совсем плох)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 23:00
Так и есть. Поздравляю "Спартак" с тем, что у их легендарного футболиста заканчивается контракт.

Советую подписать, чтобы он мог закончить карьеру в альма матер.

Тем более, теперь он в раздевалках не кошельки подрезает, а другим занимается, как известно, ноу криминалити.
karnager
karnager
сегодня в 22:58
Орзул: Дзюба - легендище!
Gahi
Gahi
сегодня в 22:58
Одним словом Дзюба легенда! - "Свой среди чужих, чужой среди своих".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:57
Комментарии излишни...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:56
Дзюба легенда всея России!
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