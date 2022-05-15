Орлов: «Дзюба — легенда „Спартака“, а не „Зенита“»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном уходе из «Зенита» нападающего .

Расставание с Дзюбой не станет большим событием для Петербурга. Уже все понимают, что ему пора уходить из «Зенита».

Он легенда спартаковского клуба. Последние два года фанаты на «Вираже» освистывают его фамилию при объявлении состава. Уход Дзюбы не станет потерей — команда уже несколько месяцев фактически играет без него. В игре со «Спартаком» вышел на замену и тоже ничего не смог сделать. Он уже маломаневренный нападающий, не игрок основного состава.