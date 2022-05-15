Пономарев рассказал, кто должен возглавить ЦСКА вместо Алексея Березуцкого

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «армейцы» должны назначить нового главного тренера.

ЦСКА проиграл в третий раз подряд, но сегодня команде откровенно не повезло. Во втором тайме молодые краснодарские пацаны явно устали, даже жалко их стало. Забей ЦСКА первым, дело могло закончиться разгромом, но в итоге все решил один шальной удар «Краснодара». Дай Кривцову еще 100 раз так ударить, он не забьет. Считаю, что «армейцы» поражения в этой игре не заслуживали.

Если говорить в целом по сезону, то оценка ЦСКА неудовлетворительная. Нельзя ставить главным тренером специалиста без опыта самостоятельной работы в такую большую команду. Тот же Семак сначала потренировал «Уфу», а потом пошел в «Зенит». Братьям [Березуцким] сначала надо было где-то поработать в командах попроще, набить шишки, а затем идти в ЦСКА .

Ребята в итоге «поплыли» и не смогли вывести команду из кризиса. Они не знают, что делать, сами не так давно закончили играть, а тренируют всего ничего. Вряд ли их теперь оставят еще на сезон. Свой шанс они упустили. Надо будет искать своего тренера, армейского. Можно подумать о Ролане Гусеве, который с армейской молодежкой идет на первом месте. У него тренерского опыта больше.