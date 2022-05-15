Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Пономарев рассказал, кто должен возглавить ЦСКА вместо Алексея Березуцкого

сегодня, 23:05

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «армейцы» должны назначить нового главного тренера.

ЦСКА проиграл в третий раз подряд, но сегодня команде откровенно не повезло. Во втором тайме молодые краснодарские пацаны явно устали, даже жалко их стало. Забей ЦСКА первым, дело могло закончиться разгромом, но в итоге все решил один шальной удар «Краснодара». Дай Кривцову еще 100 раз так ударить, он не забьет. Считаю, что «армейцы» поражения в этой игре не заслуживали.

Если говорить в целом по сезону, то оценка ЦСКА неудовлетворительная. Нельзя ставить главным тренером специалиста без опыта самостоятельной работы в такую большую команду. Тот же Семак сначала потренировал «Уфу», а потом пошел в «Зенит». Братьям [Березуцким] сначала надо было где-то поработать в командах попроще, набить шишки, а затем идти в ЦСКА.

Ребята в итоге «поплыли» и не смогли вывести команду из кризиса. Они не знают, что делать, сами не так давно закончили играть, а тренируют всего ничего. Вряд ли их теперь оставят еще на сезон. Свой шанс они упустили. Надо будет искать своего тренера, армейского. Можно подумать о Ролане Гусеве, который с армейской молодежкой идет на первом месте. У него тренерского опыта больше.

Все новости
Кавазашвили: «Ваноли обязан остаться, если его не выгонят»
Сегодня, 23:26
Орлов: «Дзюба — легенда „Спартака“, а не „Зенита“»
Сегодня, 22:52
Сторожук: «„Краснодар“ продолжит привлекать к матчам молодых игроков»
Сегодня, 22:10
«Оставьте уже в покое тренера». Мостовой — о работе Ваноли
Сегодня, 21:47
Березуцкий считает, что «Краснодар» создал лишь один опасный момент в матче
Сегодня, 21:45
Кавазашвили: «Пенальти в ворота „Спартака“ не было»
Сегодня, 21:28
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:42
А может Игнашевича попробовать???
drug01
drug01
сегодня в 23:22
Не спешите делать выводы...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:07, ред.
Ну теперь будем ставить опыты .
Уверено идём по следам Спартака !
Урааа товарищи !✊️😉
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 