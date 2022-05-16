Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Пусть решает повариха с мужиком в кепке». Спиридонов — о будущем Ваноли

сегодня, 00:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал ничью в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:1).

Вата ватой. Как и ожидал, таким и получился матч. Одним не надо играть, другие о Кубке думают – получилась обычная ватная игра, ничего особенного. После финала Кубка скажу, доволен ли игрой «Спартака»? Сейчас – недоволен абсолютно, девятое место в таблице. Как всегда, чтобы удержать победу, не хватило концентрации после 85 минуты.

Должен ли дальше продолжать работать Ваноли? Пусть это решает повариха с мужиком в кепке. Они там сидят – вот и пусть решают.

Все новости
Кавазашвили: «Ваноли обязан остаться, если его не выгонят»
Вчера, 23:26
Пономарев рассказал, кто должен возглавить ЦСКА вместо Алексея Березуцкого
Вчера, 23:05
Орлов: «Дзюба — легенда „Спартака“, а не „Зенита“»
Вчера, 22:52
Сторожук: «„Краснодар“ продолжит привлекать к матчам молодых игроков»
Вчера, 22:10
«Оставьте уже в покое тренера». Мостовой — о работе Ваноли
Вчера, 21:47
Березуцкий считает, что «Краснодар» создал лишь один опасный момент в матче
Вчера, 21:45
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:06
Даже свои троллят юбиляров...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:21
Че то я не видел поварих с таким размером груди).
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 