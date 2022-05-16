«Пусть решает повариха с мужиком в кепке». Спиридонов — о будущем Ваноли

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал ничью в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:1).

Вата ватой. Как и ожидал, таким и получился матч. Одним не надо играть, другие о Кубке думают – получилась обычная ватная игра, ничего особенного. После финала Кубка скажу, доволен ли игрой «Спартака»? Сейчас – недоволен абсолютно, девятое место в таблице. Как всегда, чтобы удержать победу, не хватило концентрации после 85 минуты.

Должен ли дальше продолжать работать Ваноли? Пусть это решает повариха с мужиком в кепке. Они там сидят – вот и пусть решают.